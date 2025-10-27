Україна разом із союзниками працюватиме над розробкою плану припинення вогню, який планують підготувати протягом 7−10 днів.

Про це заявив президент України Володимир Зеленський в інтерв’ю Axios.

За його словами, план має бути коротким, без зайвих подробиць.

"Кілька коротких моментів. Наприклад, план припинення вогню. Ми вирішили, що працюватимемо над ним протягом наступного тижня або десяти днів", — сказав президент.

Водночас Зеленський заявив, що скептично ставиться до готовності Путіна прийняти будь-який мирний план.

Він також зазначив, що нові санкції президента США Дональда Трампа зашкодять російській військовій машині, але Україні все ще потрібні ракети далекого радіусу дії, щоб змусити Путіна укласти мир.

"Президент Трамп стурбований ескалацією. Але я думаю, що якщо не буде переговорів, ескалація все одно триватиме. Я думаю, що якщо Путін не зупиниться, нам потрібно щось, що його зупинить. Санкції – це один з видів зброї, але нам також потрібні ракети великої дальності... Мої переговори з президентом Трампом стосувалися тиску на РФ. Думаю, що він хотів чинити тиск на них, але не хотів йти на ескалацію чи закривати вікно... для дипломатії", — сказав Зеленський.

Президент наголосив, що вважає надання Україні можливості завдавати ударів по військових та енергетичних цілях глибоко всередині Росії — це спосіб змусити Путіна серйозно вести переговори.

Він зазначив, що сказав Трампові, що Україні навіть не потрібно буде негайно використовувати ракети, бо, якщо Путін знатиме, що мовчання загрожує "проблемами з енергетичними об'єктами Росії", тоді він розмовлятиме.

"Ми говоримо не лише про "Томагавки". У США є багато подібних речей, які не потребують багато часу для навчання. Я думаю, що спосіб працювати з Путіним — це лише через тиск", — сказав Зеленський.

Після зустрічі Трампа та Зеленського прем'єр-міністр Великої Британії Кір Стармер запропонував висунути мирну пропозицію за зразком плану Трампа щодо Гази.

Минулого тижня Зеленський обговорив це питання зі Стармером та іншими європейськими лідерами на засіданні Коаліції охочих. Він сказав їм, що ситуації в Газі та Україні відрізняються, але він готовий над цим працювати.