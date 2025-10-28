Зеленський анонсував обговорення радниками України та ЄС плану завершення війни

Президент Володимир Зеленський заявив, що у п’ятницю або суботу радники України та Євросоюзу зустрінуться для обговорення "рис" плану завершення війни.

Про це він розповів під час спільної пресконференції з міністром закордонних справ Нідерландів Девідом ван Віллем у Києві 28 жовтня, передає кореспондентка Суспільного.

"Я думаю, найближчими днями радники наші зустрінуться. Ми домовлялися приблизно на п'ятницю, суботу. Будуть обговорювати риси цього плану", — сказав Зеленський.

Президент наголосив, що для закінчення війни передусім потрібне припинення вогню, а план, який обговорюватимуть, стане основою для подальших дипломатичних кроків.

"Це план, з якого починається дипломатія. І, в принципі, він є основним. Я розумію це прекрасно, і всі розуміють, що після ceasefire (припинення вогню — ред.) і маючи розуміння гарантій безпеки, відновити агресію, якщо є сильні гарантії безпеки, Росії буде дуже складно. Тому цей план приблизно на це і сфокусований", — пояснив він.

27 жовтня Зеленський заявив, що Київ та європейські лідери будуть працювати над планом припинення вогню протягом семи або десяти днів. Він також зауважував, що план повинен бути коротким, без зайвих подробиць.