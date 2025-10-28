Комітет Конгресу оприлюднив звіт щодо використання Байденом автопену

Керований республіканцями Комітет з нагляду Палати представників вважає незаконними дії 46-го президента США Байдена через використання ним автопену та закликає Міністерство юстиції США провести подальше розслідування.

Про це з посиланням на оприлюднений 28 жовтня звіт пише видання The Washington Post.

Видання пише, що цей звіт є результатом п'ятимісячного розслідування за тими звинуваченнями, які раніше висували стосовно Байдена представники табору Дональда Трампа та сам він особисто. Вони стверджували, що помічники президента Байдена приховували зниження його когнітивних здібностей, а адміністрація Білого дому зловживала використанням автопену для видання виконавчих рішень без його відома.

Комітет заявив, що в кількох випадках розслідування не виявило жодних записів про те, що Байден схвалив виконавчі дії, зокрема щодо президентських помилувань, і що автопен могли використовувати без його відома. У звіті зазначено, що якщо представники адміністрації Байдена не зможуть довести схвалення ним низки дій, зокрема щодо помилування, то комітет "вважає ці дії недійсними та незаконними". Додається, що генеральному прокурору США Пем Бонді надіслано листа з проханням розслідувати кожну дію виконавчої влади, що мала місце під час роботи адміністрації Байдена, та переконатися, що він дійсно давав помічникам свою згоду.

Розслідування спиралося на свідчення понад десяти колишніх посадовців адміністрації Байдена. The Washington Post зазначає, що не існує загальнодоступних медичних висновків, які б підтверджували, що Байден був нездатний ухвалювати рішення або що психічний стан вимагав від помічників виконання його обов'язків. Видання додає, що Трамп залишається зосередженим на Байдені, атакуючи його майже щодня, зокрема під час виступів та перед іноземними лідерами. Минулого літа ці звинувачення викликали критику з боку самого Байдена.

"Автопен, як ви знаєте, є законним. Як ви знаєте, інші президенти використовували його, включно з Трампом, – сказав Байден в інтерв’ю New York Times. — Вони брехуни. Вони це знають".

Комітет з питань нагляду заявив, що його розслідування виявило серйозні прогалини в тому, як оброблялися документи, які вимагають підпису президента, і що є кілька випадків, коли ланцюг зберігання був незрозумілим. У звіті окремо згадується ситуація, коли, згідно зі свідченнями, керівник апарату Байдена Джефф Зієнтс уповноважив когось використовувати автопен для помилування. В іншому випадку комітет висвітлює занепокоєння представника з питань етики Мінюсту. У своїй службовій записці він висловив невпевненість щодо того, чи був Байден поінформований про перевірку, в результаті якої деякі з тих, хто отримав помилування, були визнані "дуже проблематичними".

"З огляду на погіршення когнітивних функцій колишнього президента та приховування цього факту його найближчим оточенням, цей процес "затвердження" ставить під сумнів дійсність усіх помилувань, які, як повідомляється, були надані президентом Байденом протягом його каденції", – йдеться у звіті.

У документі також критикують лікаря Байдена Кевіна О'Коннора. Наприклад, його висновок від лютого 2024 року про те, що Байден є "здоровим, активним, міцним 81-річним чоловіком, який залишається придатним для успішного виконання обов'язків президента". Також лікаря критикують за те, що він не провів когнітивний тест. Комітет попросив медичну раду округу Колумбія провести розслідування діяльності О'Коннора та "застосувати до нього дисциплінарні заходи або позбавити його ліцензії на медичну практику".

У липні 2025 року адвокати О'Коннора заявляли, що є дві основні причини, через які О'Коннор не відповідає на запитання комітету: лікарська таємниця та те, що Мін'юст проводить кримінальне розслідування тих самих питань, які розслідує комітет. За словами адвокатів, О'Коннору не залишалося "іншого вибору, як скористатися своїми конституційними правами відповідно до П'ятої поправки".

Комітет також звинуватив групу помічників Байдена у змові з метою приховати його фізичний та когнітивний спад. Байден та його помічники стверджували, що він був здоровим протягом усього свого президентства, посилаючись на детальні щорічні медичні звіти, опубліковані його лікарем, і стверджували, що навіть попри його фізичне сповільнення, він завжди був здатний виконувати обов'язки президента.