У Західному крилі Білого дому розмістили галерею портретів президентів США. На місці Джо Байдена висить фото автопена з його підписом.

Про це повідомляє NBC News.

У коридорі вздовж колонади Західного крила виставлені золоті рамки з портретами американських президентів. Проте замість офіційного зображення 46-го президента Джо Байдена на стіні — фотографія автопена, пристрою для відтворення підпису. NBC News також звернулася за коментарем до офісу Байдена.

Відео опублікувала помічниця Трампа та радниця з питань комунікацій Марго Мартін.

Дональд Трамп з’явився у галереї двічі — як 45-й та 47-й президент США. Виставку можна побачити з вікон Західного крила, а також із оновленого Саду троянд, де Трамп запланував офіційну вечерю.

У Білому домі підтвердили, що в експозиції представлені всі президенти, але не пояснили рішення щодо зображення Байдена. Сам Трамп неодноразово висміював використання автопена своїм попередником і закликав до розслідувань цієї практики.