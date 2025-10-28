Обвинувачений у вбивстві експрем’єра Японії визнав провину

Обвинувачений у вбивстві колишнього прем’єра Японії Сіндзо Абе 45-річний Ямагамі Тецуй визнав свою провину в перший день судового слухання у цій справі.

Про це повідомляє Kyodo News.

Ямагамі Тецуя звинувачують у вбивстві Абе, прем'єр-міністра країни з найдовшим терміном перебування на посаді після війни, за допомогою саморобної вогнепальної зброї під час передвиборчої промови на заході Японії.

"Це правда. Немає сумнівів, що це зробив я", — сказав Тецуй.

Мотивом убивства стала образа на релігійну організацію "Церква обʼєднання", яку Тецуй вважає винною в розоренні його сім’ї.

За словами адвоката, мати Ямагамі, послідовниця "Церкви об'єднання", пожертвувала групі 100 мільйонів єн (660 тисяч доларів США, — ред.). Вона є серед 12 свідків, які мають дати свідчення перед рішенням суду 21 січня.

За словами адвоката, у чоловіка виникло "сильне почуття помсти релігійній групі, оскільки від неї залежало його життя та життя його родини".

За словами захисту, пожертви призвели його матір до банкрутства, що створило емоційний тиск на Ямагамі, який почувався безпорадним у цій ситуації та розвинув песимістичний погляд на суспільство.

Агентство зазначає, що основна увага цього процесу за системою суддів-засідателів зосереджена на тому, чи надасть суд пом'якшення покарання, оскільки захист стверджує, що особистість та поведінка обвинуваченого були сформовані вихованням, позначеним релігійним насильством.

Прокурори заявили, що Ямагамі затаїв образу на "Церкву об'єднання" після того, як його матір стала її послідовницею та скоїв злочин, вважаючи, що стрілянина в Абе приверне увагу і викличе критику цієї групи.

За словами прокурорів, наслідки злочину були "безпрецедентними" для повоєнної Японії. Вони наголосили, що складне виховання підсудного не повинно використовуватися для виправдання "суттєвого пом'якшення покарання".

"Церква об'єднання" потрапила під пильну увагу через свої зв'язки з членами керівної Ліберально-демократичної партії на чолі з Абе, який був прем'єр-міністром з 2006 по 2007 рік, а також знову з 2012 по 2020 рік. Внутрішнє розслідування показало, що 179 з 379 її законодавців взаємодіяли з "Церквою обʼєднання".

Крім того, батько Сіндзо Абе, експремʼєр-міністр Японії Нобусуке Кісі, допоміг представити цю церкву в Японії. Через вбивство Абе у 2025 році суд Японії вперше дав наказ розпустити церкву.

Kyodo зазначає, що Церква, відома своєю "хижацькою практикою" збору коштів, перебуває під загрозою розпуску після судового рішення про розпуск, яке вона оскаржила.

Експрем'єра Японії Сіндзо Абе застрелили у 8 липня 2022 року. Під час промови прем’єра, з натовпу вийшов чоловік і вистрілив із саморобної вогнепальної зброї. Правоохоронці затримали 41-річного підозрюваного у замаху на вбивство. За інформацією Reuters, вбивця колишнього прем’єра Японії вважав, що Абе нібито був пов’язаний з релігійною сектою, через яку збанкрутувала матір нападника.

12 липня у Токіо відбулася приватна церемонія прощання для родини та близьких друзів Абе. Похоронна процесія пройшла через Токіо, де натовп людей прийшов попрощатися з колишнім прем'єр-міністром.

27 вересня відбулося державне прощання з Абе. Віддати шану політику зібралися тисячі людей. До церемонії прощання також долучилися понад 700 закордонних гостей та державних лідерів.