Politico: Німеччина планує оборонні закупівлі на €377 мільярдів

Німеччина планує оборонні закупівлі на суму 377 мільярдів євро в наземній, повітряній, морській, космічній та кіберсфері. Більшість — у внутрішніх виробників. Ці проєкти включені в бюджет на наступний рік.

Про це пише американське видання Politico з посиланням на внутрішні урядові документи Німеччини, які опинилися в розпорядженні журналістів.

ФРН уже заявляла про реформи в оборонному секторі. Нині в 39-сторінковому документі занотовані бажані закупівлі Берліна на суму 377 мільярдів євро. Бюджет-2026 країни передбачатиме ці замовлення, хоча багато з них — довгострокові закупівлі, для яких не можна передбачити чіткі часові межі.

Протягом наступного бюджетного циклу Бундесвер хоче запустити близько 320 нових проєктів з озброєння та переоснащення. З них 178 мають зазначеного підрядника, решта — "відкриті". У планах домінують німецькі компанії: 160 проєктів на суму близько 182 млрд євро. Найбільше замовлень буде в концерну Rheinmetall. Другий за кількістю — Diehl Defence.

Що планують закупити:

15 винищувачів F-35;

4 патрульні літаки Boeing P-8A Poseidon;

400 крилатих ракет Tomahawk Block Vb;

три пускові установки Lockheed Martin Typhon ;

; 687 автомобілів Puma (662 бойові та 25 навчальних, для водіїв);

561 одиницю ракетних комплексів Skyranger 30 ;

; 14 систем ППО IRIS-T, 396 ракет IRIS-T SLM та 300 ракет малої дальності IRIS-T LFK;

безпілотники Heron TP і боєприпаси;

безпілотники LUNA NG;

4 морські дрони uMAWS для військово-морських сил.

Politico зауважило, що декілька найдорожчих нових проєктів — це супутникові програми на суму понад 14 мільярдів євро, що передбачають створення нових геостаціонарних супутників зв'язку, модернізацію наземних станцій управління та супутникову групу на низькій навколоземній орбіті вартістю. Вона потрібна для забезпечення військових постійним, стійким до перешкод зв'язком.

У серпні уряд Німеччини схвалив законопроєкт, який передбачає запровадження шестимісячної добровільної військової служби у лавах Бундесверу.

У вересні міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус заявив: Німеччина започаткує нову ініціативу закупівель далекобійних дронів спільно з оборонною промисловістю України на 300 млн євро.