Найстарший президент у світі: лідера Камеруну переобрали на 8-й термін

Президент африканської країни Камеруну Поль Бія, якому 92 роки, перевибрався на восьмий термін. Це найстарший чинний лідер країни у світі, а вибори супроводжувалися протестами.

Конституційна рада Камеруну 27 жовтня опублікувала переможне звернення Поля Бії до народу.

Він подякував виборцям і сказав, що розуміє покладену на нього відповідальність і сподівання, "особливо молоді та жінок".

"У цей момент, коли суверенний народ знову довірив мені новий термін повноважень, мої перші думки звернені до всіх тих, хто безпідставно втратив життя, а також до їхніх родин, внаслідок насильства після виборів", — написав він.

Вибори відбулися 12 жовтня. Явка виборців становила 58%. Згідно з офіційними результатами, Бія отримав 53,7% голосів порівняно з 35,2% голосів лідера опозиції Ісси Чіроми Бакарі. Це колишній речник уряду та міністр. Він заявив про свою перемогу за кілька днів до оголошення офіційних підсумків виборів. Політик посилався на результати, які, за його словами, зібрала його партія. Бія спростував це.

А в неділю, 26 жовтня, у Камеруні сталася хвиля протестів, яка тривала й у понеділок. Люди вважали, що в Бакарі "вкрали" перемогу. Мітингарі перекрили дороги, палили шини та кидали каміння та інші предмети в поліцію. Правоохоронці відповіли сльозогінним газом та водометами. Дійшло до сутичок із силами безпеки, щонайменше 4 людини загинули в найбільшому місті Камеруну, в Дуалі.

Ситуація в столиці Яунде теж була напружена: майже всі магазини та школи закрилися, а більшість державних службовців та офісних працівників працюють з дому.

Що відомо про Поля Бію

Як пише BBC, Бія прийшов до влади в 1982 році. Він рідко з'являється на публіці і багато часу проводить за межами Африки у швейцарських готелях. Через такі тривалі відсутності навіть подейкували про його смерть.

За його влади побільшало шкіл і державних університетів, а також розв'язався спір щодо Бакассі, в результаті якого нафтоносний півострів був переданий Камеруну, а не Нігерії.

Водночас є проблеми в країні: в англомовній західній частині країни вже майже 10 років триває повстання, безробіття серед молоді до 35 років становить 40%, дороги та лікарні руйнуються, а свобода слова зазнає утисків.

Починається вже восьмий 7-річний термін Поля Бії, тобто наприкінці каденції йому буде 99 років.