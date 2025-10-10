У п’ятницю вранці біля південного узбережжя Філіппін стався потужний землетрус магнітудою 7,5.

Про це повідомило філіппінське сейсмологічне агентство, пише Reuters.

У кількох країнах, зокрема на Філіппінах, в Індонезії та Палау, оголошено попередження про можливе цунамі. Людей у прибережних районах закликають негайно піднятися на височини.

Агентство Phivolcs попередило про можливі пошкодження будівель і повторні підземні поштовхи. Епіцентр землетрусу знаходився у водах біля міста Манай у провінції Давао-Орієнталь, регіон Мінданао. Глибину поштовхів оцінили у 20 км.

Система попередження про цунамі США повідомила, що небезпечні хвилі можуть накрити узбережжя в радіусі 300 км від епіцентру.

Президент Філіппін Фердинанд Маркос-молодший заявив, що влада готує пошуково-рятувальні команди, які вирушать у зону лиха, щойно це буде безпечно.

"Ми працюємо цілодобово, щоб допомога дісталася кожному, хто її потребує", — наголосив президент.

У центральних і південних районах країни мешканців прибережних міст закликають евакуюватися у безпечніші місця, адже висота хвиль може перевищувати один метр.

За даними Тихоокеанського центру попередження про цунамі, на Філіппінах можливі хвилі заввишки від одного до трьох метрів.