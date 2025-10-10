Перейти до основного змісту
Землетрус магнітудою 7,5 стався біля берегів південних Філіппін, оголошено попередження про цунамі
ЗемлетрусПриродаПОДІЇСВІТ

Землетрус магнітудою 7,5 стався біля берегів південних Філіппін, оголошено попередження про цунамі

Ольга Кацімон
Розмір шрифту
Землетрус
Землетрус. Cуспільне

У п’ятницю вранці біля південного узбережжя Філіппін стався потужний землетрус магнітудою 7,5.

Про це повідомило філіппінське сейсмологічне агентство, пише Reuters.

У кількох країнах, зокрема на Філіппінах, в Індонезії та Палау, оголошено попередження про можливе цунамі. Людей у прибережних районах закликають негайно піднятися на височини.

Агентство Phivolcs попередило про можливі пошкодження будівель і повторні підземні поштовхи. Епіцентр землетрусу знаходився у водах біля міста Манай у провінції Давао-Орієнталь, регіон Мінданао. Глибину поштовхів оцінили у 20 км.

Система попередження про цунамі США повідомила, що небезпечні хвилі можуть накрити узбережжя в радіусі 300 км від епіцентру.

Президент Філіппін Фердинанд Маркос-молодший заявив, що влада готує пошуково-рятувальні команди, які вирушать у зону лиха, щойно це буде безпечно.

"Ми працюємо цілодобово, щоб допомога дісталася кожному, хто її потребує", — наголосив президент.

У центральних і південних районах країни мешканців прибережних міст закликають евакуюватися у безпечніші місця, адже висота хвиль може перевищувати один метр.

За даними Тихоокеанського центру попередження про цунамі, на Філіппінах можливі хвилі заввишки від одного до трьох метрів.

Топ дня
Вибір редакції
На початок