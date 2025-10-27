Служба державної безпеки Латвії звернулась до прокуратури із проханням порушити кримінальну справу проти чотирьох арештованих, яких підозрюють у скоєнні дій, спрямованих проти критично важливої інфраструктури країни.

Про це йдеться в повідомленні відомства.

Правоохоронці стверджують, що ця група із чотирьох людей працювала на російські спецслужби.

Розслідування у цій справі розпочалося ще в червні 2024 року. Слідство встановило, що учасники угруповання брали участь у плануванні та здійсненні диверсій і підпалів на території Латвії.

Трьох підозрюваних затримали та арештували навесні 2025 року, а четвертого вже відбуває покарання за скоєння іншого злочину.

За даними слідства, восени 2023 року ці четверо підпалили обʼєкт приватної компанії, яка займалася проєктами в оборонній сфері. Ще один підпал на початку 2024-го планувався на території об’єкта критичної інфраструктури. Ціллю була вантажівка з українськими номерами.

Правоохоронці також встановили, що учасники групи вели розвідку щодо інших потенційних цілей для диверсій. Вони знімали ці обʼєкти та їхні околиці, а фото- та відеоматеріали відправляли кураторам з РФ.

У вересні 2025 року латвійська Служба державної безпеки затримала чоловіка, якого підозрюють у передачі російській розвідці даних про розташування, планування та системи безпеки низки військових об'єктів країни.