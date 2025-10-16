Суд у Латвії визнав винним громадянина Росії Сергія Хроменкова, який у соцмережах поширював публікації з підтримкою дій російської армії в Україні. Його засудили до одного року позбавлення волі та заборонили в'їзд до країни на чотири роки.

Про це повідомляє латвійське видання Latvijā Pasaulē.

У Латвії суд розглянув справу російського блогера Сергія Хроменкова, який упродовж 2024 року публікував відео в TikTok, де схвально висловлювався про дії російських військових. Згідно з рішенням суду, його визнали винним у публічному виправданні воєнних злочинів і засудили до одного року позбавлення волі.

Як зазначено у матеріалах справи, Хроменков опублікував чотири відео, у яких демонстрував російську символіку, георгіївську стрічку та коментарі на підтримку дій Росії в Україні. В одному з роликів він заявив про "розплату" та згадав представників угруповань "Ахмат" і "Вагнер".

Під час судового засідання обвинувачений заявив, що його висловлювання були "реакцією на образи російськомовних", і заперечив свою провину. Суд дійшов висновку, що його публікації порушують закон, оскільки містять публічне схвалення воєнних злочинів.

Після відбуття одного року позбавлення волі Хроменкову заборонено в'їзд до Латвії протягом чотирьох років. Вирок ще не набрав чинності й може бути оскаржений.