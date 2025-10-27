Правоохоронці скерували до суду ще одну справу проти керівника Антимонопольного комітету України (АМКУ) Павла Кириленка та його дружини. Як стверджують антикорупційні органи, посадовець не задекларував за 2024 рік 20 об’єктів нерухомості та автівку.

Про це повідомляють пресслужби Національного антикорупційного бюро (НАБУ) і Спеціалізованої антикорупційної прокуратури (САП).

Там називають імені, але вказують його посаду, а чинним главою АМКУ є саме Павло Кириленко.

Як стверджують правоохоронці, в електронній декларації за 2024 рік він не вказав дані про 20 об’єктів нерухомості та люксовий автомобіль, які були зареєстровані на родичів його дружини.

НАБУ і САП вважають, ці активи Кириленко набув шляхом незаконного збагачення, що розглядається в іншому кримінальному провадженні.

Йдеться про:

6 квартир у Києві та Ужгороді;

житловий будинок під Києвом площею понад 220 кв. м та 2 земельні ділянки;

2 гаражні бокси;

6 паркомісць;

3 нежитлові приміщення загальною площею понад 190 кв. м;

автомобіль BMW X3.

У липні цьогоріч очільник АМКУ постав перед судом у справі щодо незаконного збагачення та подання недостовірних відомостей у деклараціях за 2020–2023 роки.

Дві підозри Кириленку та одна його дружині

25 березня 2024 року НАБУ та САП розпочали кримінальне провадження щодо голови АМКУ Павла Кириленка за статтями "незаконне збагачення" та "декларування недостовірної інформації".

Це сталося після того, як журналісти "Схем" (проєкт "Радіо Свобода") у березні 2024 року оприлюднили розслідування, у якому йшлося, що родичі дружини Кириленка придбали "елітне майно" в Ужгороді, Києві та області на 70 мільйонів гривень, що не відповідає їхнім заробіткам.

14 серпня 2024-го НАБУ і САП повідомили Кириленку про підозру. Йдеться про незаконне збагачення на 56,2 млн гривень, а також неправдиве декларування.

28 серпня того ж року за рішенням суду голові АМКУ було обрано запобіжний захід у вигляді застави у розмірі 30 мільйонів гривень, а також встановлено особисті обв'язки терміном на 2 місяці.

У коментарі Суспільному він повідомив, що продовжує виконувати обов'язки очільника відомства. На час слідства його не відсторонювали від роботи.

Вже 29 серпня того ж року Кириленко вніс визначену судом заставу.

5 червня 2025 року антикорупційні органи повідомили Кириленку про нову підозру у недекларуванні майна, а його дружині Аллі Кириленко — у пособництві в незаконному збагаченні. За даними слідства, Кириленко не вказав у своїй електронній декларації за 2024 рік 20 об’єктів нерухомості та люксовий автомобіль, які були зареєстровані на родичів його дружини.

23 липня 2025-го НАБУ та САП завершили слідство у справі за підозрою Кириленка у незаконному збагаченні та неправдивому декларуванні та його дружини — у сприянні в незаконному збагаченні.

Що відомо про Павла Кириленка

Павло Кириленко керував Донецькою обласною військовою адміністрацією понад чотири роки — з літа 2019 року. Перед тим він був на посаді військового прокурора Ужгородського гарнізону Західного регіону.

Кириленко родом з Донецької області. Як розповідав у інтерв'ю Суспільному, він був у нині окупованому РФ Донецьку востаннє у червні 2014 року. Частина його родини лишилась в окупації. На питання про них, Кириленко відповів: "Хочете, жорстко відповім? У мене немає там сім’ї. Немає нікого, немає людей цих. І вони про це знають".

Павло Кириленко має юридичну освіту: закінчив Національну юридичну академію ім. Ярослава Мудрого у Харкові, працював у прокуратурах Донецької області, АР Крим і в Генпрокуратурі.

У 2022 році на посаді начальника Донецької ОВА зарплатня Павла Кириленка з урахуванням окладу, надбавок та премій склала 846 тисяч 991,21 гривні на рік.

5 вересня 2023-го після погодження уряду, президент Володимир Зеленський підписав указ про звільнення Кириленка з посади керівника Донецької обласної військової адміністрації. Як було написано в документі, Кириленко подав відповідну заяву.

6 вересня того ж року Верховна рада підтримала кандидатуру Кириленка на посаду голови Антимонопольного комітету.