У ЄС не бачать впливу на постачання нафти після санкцій США проти Росії
Марія Патока
Валерія Пашко
У Європейській комісії не бачать впливу на постачання нафти до країн-членів Євросоюзу після того, як США запровадили санкції проти російських нафтових компаній.

Про це повідомила Анна-Кайса Ітконен, речниця Європейської комісії.

За її словами, ЄС вимагає від усіх держав-членів мати 90-денні запаси нафти. За цей час країни-члени ЄС мають розв'язати проблеми з диверсифікацією постачання нафти.

"Ми закликаємо всі наші держави-члени, як і всіх інших зацікавлених, почати узгоджувати свої дії з нашими цілями Repower EU щодо диверсифікації джерел. Ми підтримуємо їх у цьому", — сказала Анна-Кайса Ітконен.

Також Єврокомісія тримає контакт з країнами-членами ЄС та готова підтримати їх у разі проблем із постачанням.

22 жовтня Міністерство фінансів США оголосило про санкції проти російських нафтових компаній "Роснефть", "Лукойл" та їхніх дочірніх фірм. Список налічує понад 34 компанії.

