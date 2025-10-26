Дрони пошкодили Бєлгородську греблю: під загрозою 4 бригади армії РФ

Вночі дрони пошкодили Бєлгородську греблю та спричинили різке підняття води в річці Сіверський Донець. Внаслідок підтоплення під загрозою опинилися підрозділи російських військ на Вовчанському напрямку.

Про це повідомляє NEXTA Live.

Зазначається, що вночі дрони поцілили просто у греблю Бєлгородського водосховища. Атаки на неї продовжувалися і вдень. На ранок рівень води впав більш ніж на метр, гребля отримала серйозні пошкодження і почала активно пропускати потік.

Зазначається, що у районі села Графівка і нижче за течією Сіверського Дінця затопило бліндажі, де були російські військові. Під загрозою опинилися підрозділи 128-ї, 116-ї, 68-ї та 136-ї бригад ЗС РФ, що діяли на Вовчанському напрямку.

Місцева влада підтвердила підтоплення 10 ділянок у Шебекінському окрузі та оголосила евакуацію. За попередніми даними, удар по греблі фактично відрізав частину російських військ від постачання та переправ.