Перейти до основного змісту
Командувач СБС підтвердив удар по греблі Бєлгородського водосховища
ДронЗСУРОСІЯОбстрілиСВІТВІЙНА

Командувач СБС підтвердив удар по греблі Бєлгородського водосховища

Надія Собенко
Розмір шрифту
Роберт Бровді
Командир Сил безпілотних систем майор Роберт Бровді. 414 окрема бригада БпС "Птахи Мадяра"

Командувач Сил безпілотних систем ЗСУ Роберт "Мадяр" Бровді підтвердив, що воїни Першого окремого центру Сил безпілотних систем завдали удару по греблі Бєлгородського водосховища.

Про це він написав у Facebook.

"Белгородське водосховище сьогодні дало тріщину. З моменту чарівного пендюля рівень впав поки на 100 см. Візит нанесено Птахами 1 окремого Центру Сил Безпілотних Систем (трансформований 14 полк СБС)", — зазначив він.

За словами Бровді, операція отримала назву "Дамба, ну ти тримайся, якщо що!".

Він також зазначив, що російським військовим "не затишно" перебувати у бліндажах в районі села Графівка, а "місцеві радіють: "Тепер у нас не окопи, а канали!".

Раніше стало відомо, що вночі 25 жовтня дрони пошкодили Бєлгородську греблю та спричинили різке підняття води в річці Сіверський Донець. Внаслідок підтоплення під загрозою опинилися підрозділи російських військ на Вовчанському напрямку

26 жовтня 16 армійський корпус ЗСУ заявив, що після удару гребля під Бєлгородом почала пропускати воду, і російські підрозділи, які встигли переправитись через Сіверський Донець біля Вовчанська (Харківщина), виявились фактично відрізаними від основних сил.

Топ дня
Вибір редакції
На початок