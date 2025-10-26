Командувач Сил безпілотних систем ЗСУ Роберт "Мадяр" Бровді підтвердив, що воїни Першого окремого центру Сил безпілотних систем завдали удару по греблі Бєлгородського водосховища.

Про це він написав у Facebook.

"Белгородське водосховище сьогодні дало тріщину. З моменту чарівного пендюля рівень впав поки на 100 см. Візит нанесено Птахами 1 окремого Центру Сил Безпілотних Систем (трансформований 14 полк СБС)", — зазначив він.

За словами Бровді, операція отримала назву "Дамба, ну ти тримайся, якщо що!".

Він також зазначив, що російським військовим "не затишно" перебувати у бліндажах в районі села Графівка, а "місцеві радіють: "Тепер у нас не окопи, а канали!".

Раніше стало відомо, що вночі 25 жовтня дрони пошкодили Бєлгородську греблю та спричинили різке підняття води в річці Сіверський Донець. Внаслідок підтоплення під загрозою опинилися підрозділи російських військ на Вовчанському напрямку

26 жовтня 16 армійський корпус ЗСУ заявив, що після удару гребля під Бєлгородом почала пропускати воду, і російські підрозділи, які встигли переправитись через Сіверський Донець біля Вовчанська (Харківщина), виявились фактично відрізаними від основних сил.