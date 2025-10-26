США і Китай остаточно узгодили угоду щодо TikTok — Бессент

США і Китай досягли угоди щодо TikTok і остаточно її укладуть 30 жовтня під час зустрічі президента США Дональда Трампа з лідером Китаю Сі Цзіньпіном.

Про це заявив міністр фінансів США Скотт Бессент, передає CBS News.

"Ми досягли остаточної угоди щодо TikTok. Ми досягли її в Мадриді, і я вважаю, що станом на сьогодні всі деталі узгоджені, і двом лідерам належить завершити цю угоду в четвер у Кореї", — сказав він.

На запитання про деталі угоди з TikTok у неділю Бессент сказав, що він "не бере участі в комерційній стороні угоди".

"Моє завдання полягало в тому, щоб китайці погодилися на схвалення угоди, і я вважаю, що нам це вдалося протягом останніх двох днів", – сказав він.

У вересні Трамп видав указ, який залишає TikTok доступним для американців. Задля безпеки соцмережею керуватиме новостворене спільне підприємство, а частка китайської ByteDance не перевищуватиме 20%.

Нагадаємо, законопроєкт, який вимагав від ByteDance протягом девʼяти місяців продати TikTok американському власнику, інакше мережу заборонять у США, тодішній президент Джо Байден підписав 24 квітня 2024 року. Міністерство юстиції країни визначило, що соцмережа становить загрозу "величезної глибини та масштабу" національній безпеці. Мовляв, завдяки цьому застосунку Китай поширює пропаганду, а також використовує спеціальне програмне забезпечення, яке стимулює дітей проводити якнайбільше часу на платформі.

Але Трамп кілька разів відкладав введення цього заходу в дію. А от 19 вересня Трамп та лідер Китаю Сі Цзіньпін "досягли прогресу" щодо схвалення угоди TikTok.