Трамп та Сі обговорили війну РФ в Україні та угоду щодо TikTok

Президент США Дональд Трамп та лідер Китаю Сі Цзіньпін в п’ятницю, 19 вересня, провели телефонну розмову під час якої "досягли прогресу" щодо схвалення угоди TikTok.

Про це Трамп повідомив у своїй соцмережі Truth Social.

"Я щойно завершив дуже продуктивну розмову з президентом Китаю Сі. Ми досягли прогресу з багатьох дуже важливих питань, включаючи торгівлю, фентаніл, необхідність припинення війни між Росією та Україною, а також схвалення угоди TikTok. Я також домовився з президентом Сі, що ми зустрінемося на саміті APEC у Південній Кореї", — сказав він.

Трамп також анонсував візит до Китаю на початку наступного року, а також візит Сі до США "у відповідний час".

"Розмова була дуже вдалою, ми ще поговоримо телефоном, вдячні за схвалення TikTok і з нетерпінням чекаємо зустрічі в APEC", — написав президент США.