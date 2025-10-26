Фіцо проти використання заморожених активів РФ для підтримки України

Премʼєр-міністр Словаччини Роберт Фіцо виступив проти плану Європейського Союзу з використання заморожених російських активів для фінансування України.

Про це повідомляє SME.

Під час пресконференції в неділю Фіцо сказав, що відмовляється підтримувати використання коштів із заморожених російських активів для фінансування України.

"Я відмовляюся, щоб Словаччина брала участь у будь-якій фінансовій схемі, яка допомогла б Україні впоратися з військовими витратами", – сказав словацький прем'єр-міністр.

Він також розкритикував намір ЄС нібито конфіскувати заморожені російські активи на суму 140 мільярдів євро.

"Нам загрожувала б величезна кількість міжнародних судових спорів", – сказав Фіцо, додавши, що Росія могла б відповісти тим самим і конфіскувати будівлі чи кораблі, що належать європейським державам.

За його словами, Словаччина допомагатиме Україні в галузі медичної допомоги чи розмінування, але не фінансуватиме військові потреби України.

"Жодної смертоносної зброї на Україну безкоштовно не піде", – сказав Фіцо, і водночас додав Словаччина продовжуватиме продавати Україні боєприпаси.