Хорватія повертає обов’язковий військовий призов

Парламент Хорватії ухвалив повернення обов’язкового військового призову. За зміни до Закону про оборону проголосували 84 депутати, 30 утрималися, 11 виступили проти. Так країна підтвердила відновлення базової військової підготовки для молоді.

Про це пише HRT.

Підготовка триватиме два місяці. Уже до кінця цього року почнуть надсилати повістки, а перших новобранців у військових частинах у Книні, Слуні та Пожезі очікують на початку 2026 року.

Процедура передбачає, що всі юнаки після досягнення 18 років вносяться до військового обліку. На службу їх направлятимуть у календарному році, коли вони досягнуть 19 років. Перед відправленням на підготовку молодь проходитиме обов’язковий медичний огляд для визначення придатності.

У Міністерстві оборони Хорватії заявили, що мета програми — навчити молодь базових військових навичок, необхідних у кризових ситуаціях, а також посилити національну безпеку. Після завершення підготовки новобранці увійдуть до резерву Збройних сил країни.

Щороку планують призивати близько 4 тисяч новобранців, розподілених на п’ять наборів.