У Білому домі повністю знесли Східне крило: до чого готується Трамп

У Білому домі повністю знесли Східне крило. На місці будівлі, де традиційно розміщувався офіс першої леді, розпочалося будівництво нової бальної зали.

Про це повідомляє CNN.

На супутниковому зображенні за 23 жовтня видно, як екскаватор збирає уламки для їх вивезення. Колонада, що вела від Виконавчої резиденції (головної будівлі) до Східного крила, також майже повністю демонтована — залишилася лише остання секція, що прилягає до резиденції.

Супутниковий знімок екрана показує Білий дім пісоя знесення східного крила, Вашингтон, округ Колумбія, США, 23 жовтня 2025 року. REUTERS/Planet Labs PBC

Поруч вже триває будівництво бальної зали, яка має замінити Східне крило. На знімках помітна невелика ділянка, вирита під фундамент нової будівлі, а перед будівлею Міністерства фінансів стоїть бетонозмішувач.

Речниця Білого дому Каролайн Левітт 23 жовтня визнала перед журналістами, що масштаби проєкту з часом зросли. Вона закликала громадськість "довіритися процесу" будівництва та запевнила, що адміністрація діє прозоро.

"Як і в будь-якому будівельному проєкті, з часом відбуваються зміни... і ми продовжуватимемо інформувати вас про всі ці зміни, але просто довіртеся процесу", — сказала Левітт під час брифінгу в Білому домі.

Візуалізація майбутньої бальної зали Білого дому. White House

Що відомо про бальну залу в Білому домі

1 серпня 2025 року адміністрація президента США Дональда Трампа оголосила про будівництво нової бальної зали у Східному крилі Білого дому. Площа нового приміщення становитиме понад 8 тисяч квадратних метрів, і воно зможе вмістити 650 людей, що значно більше за нинішню залу на 200 гостей. Метою проєкту є можливість влаштовувати великі заходи на честь світових лідерів без встановлення тимчасових наметів на території.

Проєкт, вартістю близько 300 мільйонів доларів, фінансуватимуть особисто Дональд Трамп та інші приватні донори без залучення коштів платників податків. Роботи розпочалися у вересні 2025 року та мають завершитися "задовго до кінця терміну президента Трампа". Нова зала буде розташована на місці нинішнього Східного крила, яке звели у 1902 році та неодноразово перебудовували.

Головним архітектором обрали компанію McCrery Architects, відому класичним дизайном. Згідно з візуалізаціями, зала матиме золоті та кришталеві люстри, позолочені колони та мармурову підлогу. Керівниця апарату Білого дому Сьюзі Вайлз зазначила, що проєкт збереже історію Білого дому, "водночас створивши прекрасну бальну залу" для майбутніх адміністрацій.