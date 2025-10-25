США відправляють авіаносець Gerald Ford до Південної Америки

Адміністрація президента Дональда Трампа оголосила про розгортання авіаносної ударної групи у Латинській Америці — це наймасштабніше військове посилення США в регіоні за останні десятиліття.

Про це пише Reuters

Зазначається, що цей крок став черговим сигналом ескалації напруження у відносинах із Венесуелою та Колумбією.

Пентагон повідомив, що розміщення авіаносця і його супровідних кораблів має “посилити здатність США виявляти, контролювати та знищувати нелегальних акторів, які загрожують безпеці американців і стабільності Західної півкулі”.

До складу угруповання входять:

8 військових кораблів,

атомний підводний човен,

винищувачі F-35.

Авіаносець Gerald R. Ford, введений в експлуатацію у 2017 році, є найбільшим у світі бойовим кораблем, на борту якого служать понад 5 тисяч моряків і розміщено до 75 літаків, включно з F/A-18 Super Hornet та літаками раннього попередження E-2 Hawkeye.

Останніми тижнями США здійснили щонайменше десять авіаударів по суднах, які, за їхніми даними, перевозили наркотики у Карибському морі. За оцінками ЗМІ, загинули близько 40 людей, частина з яких були громадянами Венесуели.

Президент Венесуели Ніколас Мадуро звинуватив Вашингтон у спробі повалення його влади. У четвер він заявив, що у разі американського вторгнення “робітничий клас підніметься на загальний страйк і мільйони людей зі зброєю вийдуть на вулиці”.