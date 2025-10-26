У ніч на 26 жовтня Сили ППО збили 90 російських дронів — Повітряні сили

У ніч проти 26 жовтня сили протиповітряної оборони знешкодили 90 зі 101 безпілотників, якими армія РФ атакувала Україну. Влучання БпЛА зафіксовано на чотирьох локаціях.

Про це повідомили у Повітряних силах ЗСУ.

Зазначається, що армія РФ атакувала 101 ударним БпЛА типу Shahed, Гербера і безпілотниками інших типів із напрямків: Курськ, Орел, Брянськ, Приморсько-Ахтарськ — РФ, Гвардійське — ТОТ АР Крим, близько 60 із них — "шахеди".

"Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України", — йдеться у повідомленні.

За попередніми даними, станом на 09:00, протиповітряною обороною збито або подавлено 90 російських дронів на півночі, півдні та сході України.

Повітряні сили зафіксували влучання п’яти ударних БпЛА на чотирьох локаціях, а також падіння уламків на 5 локаціях.

"Атака триває, в повітряному просторі декілька ворожих БпЛА. Дотримуйтесь правил безпеки", — додали в Повітряних силах.