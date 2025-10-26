Впродовж минулої доби, 25 жовтня, на фронті зафіксовано 181 бойове зіткнення. Найактивніше армія РФ наступала на Костянтинівському, Покровському та Олександрівському напрямках. Також за добу Росія втратила на війні в Україні 900 військових.

Про це йдеться у ранковому зведенні Генштабу ЗСУ 26 жовтня.

"Противник завдав по позиціях українських підрозділів та населених пунктах одного ракетного удару із застосуванням семи ракет, 75 авіаційних ударів, скинувши при цьому 144 керовані бомби. Крім цього, здійснив 3021 обстріл, з них 136 — із реактивних систем залпового вогню, та залучив для ураження 4698 дронів-камікадзе", — йдеться у зведенні.

Армія РФ завдавала авіаударів, зокрема по районах населених пунктів Данилівка, Покровське, Братське Дніпропетровської області; Гуляйполе, Павлівка Запорізької області; Козацьке Херсонської області.

Також за минулу добу авіація, ракетні війська і артилерія Сил оборони уразили два райони зосередження особового складу та одну іншу важливу ціль росіян.

Загалом, протягом 25 жовтня, втрати російських військ склали 900 солдатів. Також Сили оборони знешкодили чотири танки, 18 бойових броньованих машин, 15 артилерійських систем, 214 безпілотних літальних апаратів та 81 одиницю автомобільної техніки.

Яка ситуація на фронті

На Північно-Слобожанському і Курському напрямках минулої доби відбулось п’ять бойових зіткнень, росіяни завдали 13 авіаційних ударів, застосувавши при цьому 26 керованих авіабомб, та здійснивши 150 обстрілів, п’ять з яких — із реактивних систем залпового вогню.

На Південно-Слобожанському напрямку військо РФ 11 разів намагалося прорвати оборонні рубежі українських захисників в районі Вовчанська, Красного Першого, Строївки та в бік Бологівки, Колодязного й Дворічанського.

На Куп’янському напрямку вчора відбулося вісім атак. Сили оборони відбивали штурмові дії у бік Піщаного та Богуславки.

На Лиманському напрямку РФ провела 12 атак. Намагалася вклинитися в українську оборону поблизу населених пунктів Греківка, Середнє, Новоселівка, Зарічне, Торське та в напрямку населених пунктів Дробишеве й Коровій Яр.

На Слов’янському напрямку ЗСУ зупинили чотири спроби росіян просунутись вперед в районах Ямполя, Серебрянки та Сіверська.

На Краматорському напрямку зафіксовано одне бойове зіткнення, підрозділи росіян намагалися просунутися в районі Ступочок.

На Костянтинівському напрямку російське військо здійснило 22 атаки у районах Олександро-Шультиного, Плещіївки, Щербинівки, Русиного Яру та у бік Костянтинівки й Софіївки.

На Покровському напрямку Сили оборони зупинили 76 штурмових дій поблизу населених пунктів Шахове, Володимирівка, Панківка, Маяк, Сухий Яр, Звірове, Родинське, Мирноград, Новоекономічне, Червоний Лиман, Промінь, Балаган, Новопавлівка, Лисівка, Покровськ, Котлине, Удачне, Молодецьке, Новомиколаївка, Філія, Дачне.

На Олександрівському напрямку зафіксовано 21 атаку поблизу населених пунктів Соснівка, Олексіївка, Нововасилівське, Степове, Піддубне, Вербове, Вишневе, Новогригорівка, Павлівка, Злагода та в напрямку Рибного.

На Гуляйпільському напрямку ЗСУ відбили три атаки РФ в районі Малинівки.

На Оріхівському напрямку відбито сім атак армії РФ поблизу Степового, Кам’янського, Степногірська та в напрямку Новоандріївки.

На Придніпровському напрямку Сили оборони відбили дві атаки в напрямку Антонівського мосту.

На Волинському та Поліському напрямках ознак формування наступальних угруповань росіян не виявлено.