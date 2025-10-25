Литва у суботу пізно ввечері тимчасово призупинила роботу аеропорту у Вільнюсі та закрила два пункти пропуску на кордоні з Білоруссю після того, як у повітряний простір країни знову залетіли гелійові повітряні кулі. Це вже другий такий інцидент за останні два дні.

Про це пише Reuters.

Рух у Вільнюському аеропорту зупинено до 2:00 ночі за місцевим часом, а кордон із Білоруссю залишатиметься закритим до цього ж часу, уточнили литовські посадовці.

Аеропорт Вільнюса вже призупиняв роботу цього тижня — у вівторок та п’ятницю, а також 5 жовтня. Усі рази причиною ставали кулі, що потрапляли в повітряний простір над столицею.

Литовська влада заявляє, що кулі запускають контрабандисти, які перевозять нелегальні сигарети, та водночас покладає відповідальність на режим Олександра Лукашенка за невжиття заходів для припинення таких запусків.

Прем’єр-міністерка Інгріда Шимоніте повідомила, що наступного тижня Національна комісія з безпеки розгляне ситуацію та шукатиме вирішення проблеми.

За останні тижні європейська авіація неодноразово стикалася з хаосом через появу безпілотників та інші несанкціоновані об’єкти в небі — зокрема в Копенгагені, Мюнхені та в Балтійському регіоні.