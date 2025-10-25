Литва закрила аеропорти та пункти пропуску на кордоні з Білоруссю

Литва, член НАТО, закрила два найбільші аеропорти — у Вільнюсі та Каунасі — та тимчасово припинила роботу прикордонних переходів із Білоруссю після того, як у повітряний простір країни залетіли гелійові кулі. Це вже третій подібний інцидент у жовтні.

Про це пише Reuters.

Європейська авіація останніми тижнями неодноразово зіштовхувалася з хаосом через появу безпілотників і сторонніх об’єктів у небі, зокрема біля аеропортів Копенгагена, Мюнхена та в країнах Балтії.

За даними влади, аеропорти Вільнюса і Каунаса залишалися закритими до 2:00 ночі суботи (за місцевим часом), а прикордонні переходи з Білоруссю — до полудня неділі.

Литовська сторона стверджує, що кулі запускають контрабандисти, які перевозять сигарети, але також покладає відповідальність на президента Білорусі Олександра Лукашенка, близького союзника Володимира Путіна, за потурання таким діям.

“Національна комісія безпеки наступного тижня розгляне, які короткострокові кроки можна вжити, щоб це стало болючим ударом для контрабандистів і режиму Лукашенка, який дозволяє їм діяти,” — заявила прем’єрка Литви Інга Ругінєнє.

Національний кризовий центр Литви повідомив, що радарні системи зафіксували десятки куль у повітряному просторі країни в п’ятницю.

Раніше цього тижня, а також 5 жовтня, влада вже тимчасово закривала Вільнюський аеропорт через подібні випадки проникнення повітряних куль із території Білорусі.