США запровадили санкції проти президента Колумбії та його родини

У пʼятницю, 24 жовтня, Міністерство фінансів США оголосило про запровадження санкцій проти президента Колумбії Густаво Петро через "його причетність до світової незаконної торгівлі наркотиками". Обмеження також поширюються на його дружину, сина та близького соратника.

Про це йдеться в пресрелізі Мінфіну США.

"Колумбія залишається найбільшим у світі виробником та експортером кокаїну. Кокаїн з Колумбії часто купують мексиканські картелі, які потім контрабандою перевозять його до США через південний кордон. Ця речовина є серйозною загрозою для Сполучених Штатів", — йдеться у повідомленні.

Міністр фінансів США Скотт Бессент заявив, що з часу приходу до влади президента Густаво Петро виробництво кокаїну в Колумбії "зросло рекордних рівнів", що спричинило збільшення потоку наркотиків до США відповідно "отруюючи американці".

"Президент Петро дозволив процвітати наркокартелям і відмовився припинити цю діяльність. Сьогодні президент Трамп вживає рішучих заходів для захисту нашої країни та чітко дає зрозуміти, що ми не потерпимо незаконного обігу наркотиків у нашій країні", — додав Бессент.

Що відомо про конфлікт між США та Колумбією

19 жовтня міністр оборони США Піт Гегсет заявив, що Пентагон знищив судно і ліквідував трьох осіб "у зоні відповідальності Південного командування США, що включає Карибський регіон". Він заявив, що корабель був пов’язаний із Національно-визвольною армією і займався незаконною наркоторгівлею, але не надав доказів.

Згодом Трамп опублікував допис у своїй соцмережі Truth Social, де назвав президента Колумбії "нелегальним наркобароном, який активно заохочує масове виробництво наркотиків на великих і малих плантаціях по всій Колумбії". А також оголосив про те, що виплати Південній Америці припиняються.

МЗС Колумбії назвало слова Трампа образливими та такими, що становлять пряму загрозу суверенітету країни. У заяві йдеться, що ці звинувачення є “надзвичайно серйозним актом, який підриває гідність президента колумбійців”.

У відповідь на слова американського лідера президент Колумбії Густаво Петро сказав, що судно належало “скромній родині”.

"Пане Трампе, Колумбія ніколи не була грубою до Сполучених Штатів… але ви грубі й неосвічені щодо Колумбії. Я не бізнесмен, а тим більше не наркоторговець. У моєму серці немає жадібності", — написав Петро.

20 жовтня, Колумбія заявила, що відкликає свого посла зі США після заяв американського лідера Дональда Трампа.