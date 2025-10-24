У Британії вилучили найбільшу в світі партію небезпечних "уколів для схуднення"

Британський регулятор ліків (MHRA) викрив підпільну фабрику в Центральній Англії та вилучив найбільшу в світі партію нелегальних "уколів для схуднення".

Про це йдеться на сайті британського уряду.

Агентство з регулювання лікарських засобів та медичних товарів (MHRA) повідомило, що конфіскувало 2000 шприц-ручок з маркуванням, яке вказувало на вміст тирзепатиду та ретатрутиду. Ці препарати не схвалені у Великій Британії для схуднення.

Окрім готових ін'єкцій, на фабриці вилучили десятки тисяч порожніх шприц-ручок та хімічну сировину. В агентстві зазначили, що ця фабрика стала першою подібною, виявленою у Британії.

"Це перемога в боротьбі з безсоромними злочинцями, які ризикують життям людей, торгуючи небезпечними та незаконними уколами для схуднення, щоб швидко заробити", — заявив міністр охорони здоров'я Вес Стрітінґ.

Ці нерегульовані продукти, виготовлені без урахування безпеки чи якості, "становили серйозний ризик для необізнаних клієнтів", додав він.

Національна служба охорони здоров'я Великої Британії призначає ліки для схуднення лише пацієнтам, які відповідають певним критеріям. Для тих, хто отримує їх приватно, ліки можуть коштувати сотні фунтів на місяць.