До програми "Доступні ліки" додали 85 нових препаратів — Ляшко

Міністр охорони здоров’я Віктор Ляшко повідомив про розширення переліку “Доступних ліків” на 85 нових препаратів з 30 вересня.

Про це Ляшко написав у Фейсбуці.

“Це означає, що ще більше пацієнтів зможуть отримати необхідні ліки безоплатно або з частковою доплатою. Відповідний наказ набирає чинності вже 30 вересня”, — наголосив міністр.

До переліку додали 85 нових препаратів:

3 — для вагітних і породіль,

6 — для лікування захворювань щитоподібної залози,

8 — що застосовуються при глаукомі,

5 — для лікування хвороб у дітей

та ще 61 — для лікування серцево-судинних, дихальних, метаболічних, психічних та неврологічних розладів.

Загалом у програмі “Доступні ліки” вже понад 700 найменувань — серед них 595 лікарських засобів, 38 препаратів інсуліну, 30 комбінованих препаратів та 42 види тест-смужок для вимірювання рівня глюкози.

За словами глави МОЗ, оновлення програми “Доступні ліки” є одним з кроків, визначених у Програмі дій уряду, адже мова йде про доступність лікування для мільйонів українців.

З 1 липня 2025 року препарати за програмою “Доступні ліки” має відпускати кожна аптека.

Глава МОЗ також пояснив, що робити якщо вам відмовляють у доступі до “Доступних ліків”:

телефонуйте на гарячу лінію МОЗ — 0800 505 201 (якщо аптека не має договору з НСЗУ)

дзвоніть до контакт-центру НСЗУ — 16-77 (якщо аптека має договір, але не відпускає ліки за е-рецептом).

Що відомо про програму "Доступні ліки"

В Україні е-рецепт запрацював у квітні 2019 року в рамках відпуску препаратів за програмою реімбурсації “Доступні ліки”. Так, пацієнти з серцево-судинними захворюваннями, бронхіальною астмою чи діабетом II типу можуть отримати ліки безоплатно або з незначною доплатою за електронним рецептом.

А з 1 жовтня 2021 року до програми “Доступні ліки” додались препарати для лікування психічних захворювань, таких як шизофренія, епілепсія, депресія, ПТСР, афективні та невротичні розлади. Також стало можливо отримати електронний рецепт на інсулінові препарати.

В межах програми реімбурсації пацієнт може отримати ліки безоплатно або з частковою доплатою у будь-якій аптеці, яка має договір з Національною службою здоровʼя України.

Наразі дізнатися адресу найближчої аптеки, яка працює з “Доступними ліками” можна, звернувшись на гарячу лінію НСЗУ за номером 1677.

За даними уряду, програмою за 5 років скористалися понад 5 млн українців, підключено 15 тисяч аптек, доступно майже 600 препаратів.

У держбюджеті на 2025 рік на програму “Ще більш доступні ліки” заклали 6,6 млрд грн.