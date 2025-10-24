Єврокомісія попередньо визнала TikTok та Meta відповідальними за порушення зобов'язань щодо прозорості згідно з Актом про цифрові послуги ЄС (DSA). Комісія вважає, що обидві компанії не надали дослідникам належного доступу до публічних даних, а контрольовані Meta мережі не мають простих механізмів для повідомлення про незаконний контент.

Про це повідомила пресслужба Єврокомісії.

Попередні висновки комісії демонструють, що Facebook, Instagram та TikTok запровадили обтяжливі процедури для дослідників, які потребували доступу до публічних даних. Це призводить до отримання неповних або ненадійних даних, що впливає на якість дослідницької роботи. Комісія наголосила, що надання соцмережами належного доступу до даних є важливим зобов'язанням згідно із DSA, оскільки забезпечує громадський контроль за потенційним впливом платформ на людське здоров'я.

Окрім того, у документі стверджується, що ані Facebook, ані Instagram не надали людям зручного механізму повідомлення про незаконний контент, зокрема терористичний або пов'язаний із сексуальним насильством. Комісія зазначила, що механізми цих соцмереж вимагають зайвих кроків та ставлять додаткові вимоги, та, можливо, використовують "оманливі елементи інтерфейсу". Все це, на думку комісії, робить їх неефективними та кваліфікується як порушення.

Ще одне звинувачення в бік Meta — це відсутність ефективного механізму оскарження рішень стосовно модерації контенту та блокування акаунтів. Чинні механізми Facebook та Instagram не дозволяють користувачам надавати пояснення або докази на підтвердження своїх апеляцій.

В пресрелізі зазначено, що якщо висновки комісії остаточно підтвердять, вона може накласти на компанії штраф у розмірі до 6% від їхнього загального світового обороту. У 2024 році доходи компанії Meta склали близько 164,5 мільярдів доларів, а соцмережі TikTok — 23 мільярди доларів.

Повідомляється, що тепер Meta та TikTok мають право ознайомитися з документами по справі та надати письмову відповідь щодо попередніх висновків комісії, а також вжити заходів для усунення порушень. Одночасно з цим розпочнуться консультації з Європейською радою з цифрових послуг.