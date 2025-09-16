США та Китай досягли домовленості щодо американського сегмента TikTok

США та Китай узгодили рамкову угоду про передачу прав власності на американські підрозділи соціальної мережі TikTok.

Про це повідомив міністр фінансів США Скотт Бессент після переговорів у Мадриді, пише ВВС.

За його словами, фінальне рішення мають ухвалити президент США Дональд Трамп та голова КНР Сі Цзіньпін у п’ятницю.

TikTok, створений китайським стартапом ByteDance у 2018 році, нині має понад півтора мільярда користувачів у 150 країнах світу, більшість з яких — підлітки.

Попри заяви компанії про незалежність від влади Китаю та дотримання міжнародних стандартів безпеки даних, соцмережа неодноразово ставала об’єктом підозр у співпраці з китайськими спецслужбами.

З 2020 року TikTok стикається з труднощами на найбільших ринках. Сервіс тимчасово блокувала Індія, а Дональд Трамп ще під час свого першого президентського терміну погрожував повністю заборонити його у США.

Щоб уникнути заборони, ByteDance запропонували продати американські підрозділи TikTok новому власнику.

Коли та чому TikTok вирішили заборонити в США

Законопроєкт, який вимагав від ByteDance протягом девʼяти місяців продати TikTok американському власнику, інакше мережу заборонять у США, тодішній президент Джо Байден підписав 24 квітня 2024 року. Міністерство юстиції країни визначило, що соцмережа становить загрозу "величезної глибини та масштабу" національній безпеці. Мовляв, завдяки цьому застосунку Китай поширює пропаганду, а також використовує спеціальне програмне забезпечення, яке стимулює дітей проводити якнайбільше часу на платформі.

Ще одна вагома причина заборони — уряд КНР нібито може отримати дані користувачів TikTok. Згідно з законодавством Китаю, місцеві компанії мають співпрацювати з державною розвідкою. Шоу Цзі Чу, гендиректор китайської ByteDance, що володіє TikTok, раніше обіцяв, що дані американських користувачів соцмережі будуть недосяжними для Китаю і зберігатимуться на серверах, якими керує сторонній підрядник — компанія Oracle Corp.

Термін, до якого ByteDance має продати TikTok, завершився 19 січня 2025 року. На думку компанії закон, що вимагає її це зробити, порушує принципи захисту свободи слова відповідно до Першої поправки до Конституції США. У грудні 2024-го ByteDance звернулася до Верховного суду Сполучених Штатів з проханням призупинити дію закону. Але 17 січня суд таки підтримав закон.

Як писав Bloomberg, китайська влада розглядає можливість продажу американського підрозділу TikTok Ілону Маску, якщо заборони в США не вдасться уникнути (Компанія ByteDance відмовилася це коментувати).

18 січня менш ніж за дві години до того, як заборона набула чинності TikTok припинив роботу у США. Програма також зникла з App Store від Apple та видає помилку під час завантаження у Google Play. Однак Трамп заявив, що після інавгурації накаже відтермінувати блокування китайської платформи TikTok. Через 12 годин після заборони та через кілька годин кілька годин після заяви Трампа, додаток почав відновлювати роботу у США.