Італія готує 12-й пакет допомоги Україні — Bloomberg

Італія готує 12-й пакет військової допомоги для України, який буде зосереджений на боєприпасах і ракетах SAMP/T для систем протиповітряної оборони.

Про це повідомляє агентство Bloomberg із посиланням на людей, обізнаних із цим питанням.

За даними співрозмовників видання, пакет може бути готовий до кінця 2025 року, залежно від парламентських процедур. Вони зазначили, що уряд Джорджії Мелоні надіслав 11 пакетів допомоги з моменту повномасштабного вторгнення Росії у 2022 році загальною вартістю до 3 мільярдів євро. Італія вже передала Києву дві батареї SAMP/T. Подробиці пакетів підпадають під дію законів про державну таємницю.

Ці кроки демонструють тривалу підтримку Києва з боку прем’єрки Мелоні, навіть попри те, що фінансові можливості Італії значно обмежені, а підтримка України з боку США зменшилася.

Джерела додали, що уряд також обговорює, чи активувати в бюджетних правилах ЄС спеціальний пункт (national escape clause), який дозволяє додаткові витрати на оборону.

Італія також сигналізувала, що долучиться до ініціативи НАТО (PURL), спрямованої на закупівлю американської зброї, зокрема ракет Patriot, за європейські кошти, раніше повідомляв Bloomberg. Сума, яку внесе Італія, ще не визначена.