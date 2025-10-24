У Японії зафіксували рекордну кількість самогубств серед школярів за 2024 рік

У Японії відомо про 529 випадків самогубства серед учнів початкової, середньої та старшої школи за 2024 рік. Це найвищиий показник за понад 40 років.

Про це повідомляє суспільний мовник NHK з посиланням на звіт уряду Японії.

У 2024 році в Японії 20 320 людей покінчили життя самогубством. У порівнянні з 2023 роком, цей показник зменшився на 1 517 і став другим найнижчим показником з початку ведення обліку в 1978 році.

У звіті зазначається про зареєстровані 15 випадків самогубства серед школярів початкової школи, 163 учнів молодших та 351 зі старших класів. Це найвищий показник з 1980 року, як тільки стала доступна порівняльна статистика з цього питання.

За даними японського уряду, найпоширенішою причиною серед школярів стали проблеми, пов'язані з навчальним процесом. Далі йшли сімейні труднощі та питання, що стосувались здоров'я.

З 2020 року, коли почалася пандемія коронавірусу, кількість самогубств людей віком від 15 до 29 років перевищує 3000 випадків.

Нині Японія планує посилити координацію між школами та створення надання консультаційних послуг через соціальні мережі та телефоном.