У Японії пропонують запровадити обмеження на добове використання смартфонів

Японське місто Тойоаке в префектурі Айті пропонує обмежити використання смартфонів для своїх мешканців до двох годин щодня.

Про це йдеться на сайті муніципалітету Тойоаке.

Ліміт на дві години стосуватиметься "вільного часу" та має рекомендаційний характер. . Запропонований указ спрямований на запобігання негативному впливу надмірного використання смартфонів та інших пристроїв.

За словами мера Тойоаке Масафумі Коукі, постанова має "заохотити" громадян стежити за власним часом і періодом використанням смартфонів. Він просить кожного переглянути свій день, зокрема сон, спосіб життя, харчування, фізичні вправи, навчання та роботу.

Коукі зазначив, що на основі опитувань виявили проблему надмірного використання смартфонів й серед дорослих, які жертвують сном і родинним спілкуванням.

Водночас рекомендаційне обмеження може бути збільшене до трьох або чотирьох годин. У вихідні дні дозволяється триваліше використовувати гаджети. Це можливо, якщо смартфони не створюють проблем для людини.

Місцева асамблея має розглянути запропонований указ 22 вересня.

Японське видання The Mainichi Shinbun пише, що ініціатива спрямована також на учнів, які пропускають школу та стають залежними від смартфонів. Для вирішення цієї проблеми постанова пропонує обмежити використання пристроїв з 21:00 для дітей початкової школи та молодших, а також з 22:00 для учнів молодшої школи та старших класів.

Громадяни по-різному висловились щодо цієї постанови. З 21 по 25 серпня влада міста отримала 83 телефонні дзвінки та 44 електронні листи з відгуками. Близько 80% висловили негативні настрої. Серед них зокрема були коментарі щодо доцільности робити рекомендацію як окрему постанову.