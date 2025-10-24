Французький велосипедист Софіан Сехілі, який намагався побити світовий рекорд та був заарештований в Росії за незаконний перетин кордону, а згодом оштрафований за рішенням суду, залишив країну.

Про це пише проєкт Радіо Свобода Сибір.Реалії.

За словами його адвокатки Алли Кушнір, він вилетів із Владивостока до Пхукету, звідки повернеться до Франції.

"Я дуже радий, що все закінчилося — нарешті після 50 днів ув’язнення. Це щасливий кінець, на який ми всі сподівалися", — сказав Сехілі.

Французького велосипедиста затримали на початку вересня поточного року. Він планував встановити новий рекорд із велосипедного перетину Євразії — маршрутом від Лісабона до Владивостока.

Сехілі розпочав подорож 1 липня з Португалії. Під час мандрівки він перетнув кілька країн, зокрема Росію, куди в’їхав із Грузії, а виїхав через Астраханську область, далі продовжив шлях через Казахстан, Таджикистан і Монголію.

Велосипедиста заарештували під час спроби перетнути кордон Росії з Китаєм за електронною візою. Прикордонники його не пропустили, а після спроби обійти пункт пропуску затримали.

Суд помістив чоловіка у слідчий ізолятор в місті Уссурійськ. 23 жовтня Прикордонний районний суд Приморського краю призначив Сехілі штраф у розмірі 50 тисяч рублів, але з урахуванням часу, проведеного під вартою, звільнив від сплати та відпустив із зали суду.

Як пише видання Le Monde, у 2012 році Софіан Саілі залишив роботу документаліста, щоб займатися велоспортом на витривалість. Відтоді він взяв участь у близько двадцяти великих перегонах та здобув одинадцять перемог, зокрема на престижній велогонці Tour Divide у 2022 році, де подолав 4500 кілометрів від Канади до мексиканського кордону.