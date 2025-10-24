Кабмін ухвалив розроблений Мінфіном проєкт постанови "Про надання державних гарантій на портфельній основі у 2025 році": він передбачає надання держгарантій на суму приблизно 15 мільярдів гривень для 17 банків, що пройшли відбір. Зазначається, що таким чином уряд стимулює банки активніше кредитувати підприємців.
Про це повідомили на сайті Мінфіну 23 жовтня.
“Держава бере на себе часткове зобов’язання за портфелем кредитів, що стимулює банки активніше кредитувати підприємців навіть у складних умовах воєнного часу”, – заявив міністр фінансів Сергій Марченко.
У повідомленні на сайті Мінфіну зазначено, що граничний обсяг держгарантій становитиме 14,99 мільярдів гривень. Їх розподілять між 17 українськими банками — проєкт постанови надає міністру право укладати з банками-учасниками відповідні правочини. У відомстві також нагадали, що з грудня 2020 року видали понад 50 тисяч кредитів на загальну суму 163,5 мільярдів гривень. У вересні 2025 року підприємці отримали позик на понад 1,7 мільярдів гривень.