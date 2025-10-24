На фронті протягом минулої доби відбулося 120 бойових зіткнень. Найскладніша ситуація на кількох напрямках. За добу на війні в Україні армія РФ втратила 910 військових. Загалом за даними Генштабу ЗСУ, від початку повномасштабного вторгнення Росія втратила близько 1135080 солдатів.

Про це йдеться в ранковому зведенні Генштабу ЗСУ 24 жовтня.

За уточненою інформацією, вчора противник завдав 90 авіаційних ударів та скинув 184 керовані авіабомби по населених пунктах України та позиціях ЗСУ. Крім цього, здійснив 4 987 обстрілів, зокрема 152 — із реактивних систем залпового вогню, та залучив для ураження 6 688 дронів-камікадзе.

За минулу добу авіація, ракетні війська і артилерія Сил оборони уразили 3 райони зосередження особового складу, озброєння та військової техніки, артилерійську систему, командно-спостережний пункт та пункт управління армії РФ.

Яка ситуація на фронті

На Північно-Слобожанському і Курському напрямках минулої доби російські війська завдали 3 авіаційних ударів, застосувавши при цьому 8 керованих авіабомб, та здійснили 210 обстрілів, 6 з яких — із реактивних систем залпового вогню.

На Південно-Слобожанському напрямку армія РФ 11 разів намагалась прорвати оборонні рубежі ЗСУ у районах населених пунктів Вовчанськ, Кам’янка, а також у напрямку Бологівки.

На Куп’янському напрямку вчора росіяни атакували 4 рази. Сили оборони відбивали штурмові дії противника в районах Куп’янська, Піщаного, Степової Новоселівки та Петропавлівки.

На Лиманському напрямку окупанти 9 разів атакували, намагаючись вклинитися в оборону ЗСУ у районах населених пунктів Надія, Новоселівка, Зарічне та Шандриголове.

На Слов’янському напрямку протягом минулої доби Сили оборони зупинили 14 спроб противника просунутись уперед у районах Ямполя, Серебрянки, Сіверська та Виїмки.

На Краматорському напрямку минулої доби росіяни не проводили наступальних дій.

На Костянтинівському напрямку армія РФ здійснила 12 атак поблизу Щербинівки, Русиного Яру, Катеринівки та Софіївки.

На Покровському напрямку ЗСУ зупинили 39 штурмових окупантів поблизу населених пунктів Никанорівка, Мирноград, Родинське, Лисівка, Звірове, Удачне, Молодецьке, Новоукраїнка, Червоний Лиман, Новоекономічне, Котлине, Новопавлівка та Дачне.

На Олександрівському напрямку противник протягом минулого дня здійснив 14 атак у районах населених пунктів Філія, Соснівка, Новоєгорівка, Орестопіль, Павлівка, Калинівське та в напрямку Привілля.

На Гуляйпільському напрямку минулої доби російське військо не проводило наступальних дій.

На Оріхівському напрямку ЗСУ відбили 3 атаки противника в районах населених пунктів Степове, Степногірськ і Плавні.

На Придніпровському напрямку Сили оборони відбили 3 атаки армії РФ в напрямку Антонівського мосту.

На Волинському та Поліському напрямках ознак формування наступальних угруповань російських військ не виявлено.

Загалом минулої доби втрати армії РФ склали 910 солдатів. Також ЗСУ знешкодили 1 танк, 5 бойових броньованих машин, 34 артилерійські системи, реактивну систему залпового вогню, 440 безпілотних літальних апаратів та 128 одиниць автомобільної техніки окупантів.