Російські високопоставлені офіцери проводять для українських дітей з окупованих територій військові вишколи та керують центрами мілітаризації дітей. Йдеться про діяльність центру військово-патріотичного виховання "Воїн", створеного у 2022 році за дорученням очільника РФ Путіна.

Про це йдеться у розслідуванні Kyiv Independent.

За даними видання, українські підлітки з окупованих частин Херсонщини, Запоріжжя, Луганщини й Донеччини проходять військові вишколи центру "Воїн" на території оборонно-спортивного табору "Авангард" у Волгоградській області. Їх долучають до змін "Час юних героїв", однією з цілей якої є підготовка молоді до служби в збройних силах РФ. Українські діти там зіштовхуються з жорстоким поводженням, їх навчають управляти дронами, копати окопи, розміновувати та заміновувати території, користуватися гранатами й зброєю.

Свідченнями з журналістами Kyiv Independent поділилася Оксана (імʼя змінене), мешканка тимчасово окупованих територій, яка пройшла через військовий вишкіл у 2024-му, коли їй було 16 років.

Керівником наглядової ради центру "Воїн" є Віктор Водолацкій — депутат державної думи РФ, який має медаль за "звільнення Криму та Севастополя". З початком повномасштабної війни Водолацкій їздив на схід України, де перевіряв роботу окупаційної влади та закликав знищувати збройні сили України.

Віктор Водолацкій. Фото надано Kyiv Independent

Його заступником, командиром центру "Воїн", є Андранік Гаспарян, полковник збройних сил РФ. Брав участь у бойових діях у Чеченській республіці, Сирії та Криму. Має два ордени "За мужність". Був командиром 126 бригади берегової охорони. З перших днів війни вона захоплювала український Південь. Підлеглі Гаспаряна отримали заочні підозри від українських правоохоронців за воєнні злочини: побиття, викрадення і вбивства цивільних, імітація розстрілів, зґвалтування неповнолітньої дівчини.

Андранік Гаспарян. Фото надано Kyiv Independent

Журналісти Kyiv Independent ідентифікували ще 25 інструкторів центру "Воїн", які безпосередньо проводили вишколи для українських дітей у Волгограді. Переважно вони брали участь у війні проти України.

Керує філіалом центру "Воїн" у Волгоградській області Ігор Воробьйов. Підполковник внутрішньої служби, який 20 років працював в управлінні Федеральної служби виконання покарань Росії. На війну проти України пішов добровольцем у 2022-му році у складі 20 гвардійської мотострілецької дивізії та був командиром штурмового відділення. Брав участь у боях за Марʼїнку. На війні Воробйов отримав поранення, повернувся у Волгоград і згодом очолив філіал центру "Воїн".

Ігор Воробйов. Фото надано Kyiv Independent

Одним з інструкторів центру є Єгор Соков, колишній боєць ПВК "Вагнер", який брав участь у боях за окуповані Соледар і Попасну. Соков має орден "За мужність", а також Зірку за військові заслуги від Центральноафриканської Республіки. Соков викладає дітям з окупованих територій радіозвʼязок.

Єгор Соков. Фото надано Kyiv Independent

Окрім російських військових, українських дітей в "Авангарді" навчали й інструктори з окупованих територій. Журналісти Kyiv Independent встановили шістьох з них.

Один з них — Анатолій Юшко з Донецька. Він був школярем, коли Росія почала війну у 2014 році. Юшко пройшов через мілітаризацію та перевиховання, був учасником російської молодіжної військово-патріотичної "Юнармії". А в 19 пішов добровільно на війну та захоплював Запорізьку область. Після демобілізації почав навчати дітей у центрі "Воїн".

Анатолій Юшко. Фото надано Kyiv Independent

Разом з Оксаною у 2024-му через мілітаризацію центру "Воїн" у Волгоградській області пройшло 1289 дітей з окупованих територій.