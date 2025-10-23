У четвер, 23 жовтня, Верховна Рада ухвалила законопроєкт №12437, який передбачає облаштування або визначення спеціальних паркувальних місць для водіїв, що перевозять дітей віком до трьох років та мають на авто відповідний розпізнавальний знак.

За рішення проголосували 276 народних депутатів, передає кореспондент Суспільного з Ради.

"Метою законопроєкту є забезпечення комфорту та посилення безпеки водіїв, які перевозять дітей віком до трьох років, а також сприяння розвитку системи паркування у країні", — йдеться у пояснювальній записці.

Документ передбачає, що власники паркувальних майданчиків мають виділяти або облаштовувати спеціальні місця для автомобілів, якими керують водії, що перевозять дітей віком до трьох років та мають відповідний розпізнавальний знак на авто.

Кількість паркомісць для таких транспортних засобів має становити щонайменше 5% загальної кількості місць на майданчику, але не менше одного. Ці місця виділятимуть та позначатимуть відповідними дорожніми знаками або розміткою.

Також закон передбачає, що органи влади сприятимуть облаштуванню окремих паркомісць для вагітних жінок, людей похилого віку та ветеранів.