Верховна Рада ухвалила постанову, що змінює правила заповнення паспортів громадянина України у паперовому форматі. Відтепер усі записи в них вноситимуть тільки державною мовою.

Про це йдеться в постанові №13369, ухваленій парламентом 23 жовтня.

Депутати внесли зміни до Положення про паспорт громадянина України, привівши його у відповідність до Закону "Про забезпечення функціонування української мови як державної".

Раніше положення про паспорт передбачало, що дані (прізвище, ім’я, по батькові, місце народження тощо) вносяться українською мовою та дублюються російською на другій сторінці.

Ініціаторами постанови стала група народних депутатів, серед яких Андрій Задорожний, Євген Яковенко та Богдан Яременко.