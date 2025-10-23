Впродовж минулої доби, 22 жовтня, на фронті зафіксували 126 бойових зіткнень. Найактивніші наступальні дії армії РФ спостерігалися на Покровському, Олександрівському та Костянтинівському напрямках. Також за добу Росія втратила на війні в Україні 920 військових.

Про це у ранковому зведенні Генштабу ЗСУ 23 жовтня.

"Противник завдав по позиціях українських підрозділів та населених пунктах одного ракетного удару із застосуванням 29 ракет, 95 авіаційних ударів, скинувши при цьому 176 керованих бомб. Крім цього, здійснив 4847 обстрілів, з них 106 — із реактивних систем залпового вогню, та залучив для ураження 6530 дронів-камікадзе", — йдеться у зведенні.

Армія РФ завдавала авіаударів, зокрема, по районам населених пунктів Рівнопілля, Гуляйполе, Успенівка, Залізничне, Малинівка, Веселянка та Приморське Запорізької області; Херсон та Ольгівка Херсонської області.

Також за минулу добу авіація, ракетні війська та артилерія Сил оборони уразили чотири райони зосередження особового складу, озброєння і військової техніки, склад боєприпасів, артилерійський засіб та два пункти управління БпЛА армії РФ.

Загалом, протягом 22 жовтня, втрати російських військ склали 920 солдатів. Також Сили оборони знешкодили два танки, шість бойових броньованих машин, 24 артилерійські системи, одну реактивну систему залпового вогню, один засіб протиповітряної оборони, 626 безпілотних літальних апаратів оперативно-тактичного рівня, 16 ракет та 106 одиниць автомобільної техніки росіян.

Яка ситуація на фронті

На Північно-Слобожанському і Курському напрямках минулої доби відбулося чотири бойових зіткнення. Крім того, РФ завдала чотирьох авіаційних ударів, скинула 12 керованих авіабомб, а також здійснила 176 обстрілів позицій українських військ та населених пунктів, зокрема 10 — із реактивних систем залпового вогню.

На Південно-Слобожанському напрямку Сили оборони відбили вісім атак війська РФ у районах Вовчанська, Бологівки, Строївки, Кам’янки та Колодязного.

На Куп’янському напрямку відбулося чотири атаки. Сили оборони відбивали штурмові дії армії РФ поблизу Піщаного, Петропавлівки та Куп’янська.

На Лиманському напрямку російське військо атакувало чотири рази, намагаючись просунутися у районах населених пунктів Дробишеве та Дерилове.

На Слов’янському напрямку ЗСУ відбили вісім штурмів поблизу Серебрянки, Сіверська, Виїмки та Федорівки.

На Краматорському напрямку росіяни наступальних дій не проводили.

На Костянтинівському напрямку військо РФ здійснило 11 атак у районах населених пунктів Плещіївка, Русин Яр, Софіївка та Щербинівка.

На Покровському напрямку відбулося 50 бойових зіткнень у районах населених пунктів Володимирівка, Мирноград, Новоекономічне, Червоний Лиман, Никанорівка, Родинське, Промінь, Лисівка, Новопавлівка, Покровськ, Котлине, Удачне, Молодецьке, Звірове, Дачне, Філія та в напрямку Гришиного.

На Олександрівському напрямку Сили оборони зупинили 20 спроб росіян прорвати оборонні рубежі у районах населених пунктів Андріївка-Клевцове, Соснівка, Вербове, Привільне, Нововасилівка, Олександроград та Новогригорівка.

На Гуляйпільському напрямку СИли оборони відбили одну атаку окупантів поблизу Малинівки.

На Оріхівському напрямку РФ двічі намагалася йти вперед на позиції українських підрозділів в районах Новоданилівки та Степового.

На Придніпровському напрямку російська армія здійснила три безрезультатні спроби наблизитись до позицій українських підрозділів у бік Антонівського мосту.

На Волинському та Поліському напрямках ознак формування наступальних угруповань РФ не виявлено.