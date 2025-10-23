Трамп відмовився від зустрічі з Путіним в Угорщині та пояснив, чому Україна не отримає ракети Tomahawk; США запровадили санкції проти "Роснєфті" та "Лукойлу", а Євросоюз погодив 19-й санкційний пакет проти Росії; Київ знову був під обстрілом БпЛА — Суспільне зібрало головні новини ранку четверга, 23 жовтня.

Трамп скасував зустріч з Путіним

Президент США Дональд Трамп скасував зустріч з лідером РФ Володимиром Путіним у столиці Угорщини Будапешті. Про це він сказав 22 жовтня на пресконференції з генсеком НАТО Марком Рютте. Трамп пояснив, що на сьогодні не вважає за правильне зустрічатися з Путіним і "хороші розмови з Володимиром нікуди не ведуть". Однак лідер Штатів зустрінеться з очільником Росії в майбутньому.

Контекст: Напередодні, 21 жовтня, Трамп говорив, що рішення про саміт з Путіним "ще не ухвалене". 16 жовтня президент США Трамп, розмовляючи телефоном із Путіним, обговорив можливість зустрічі в Угорщині. Тоді Штати не уточнили, коли відбудеться зустріч, але президент США сказав, що "впродовж двох тижнів".

Чому Україні не передадуть ракети Tomahawk

США не погодили передання Україні далекобійних ракет Tomahawk, тому що потрібно 6-12 місяців, аби навчитися ними користуватися. А Штати взагалі не планують навчати інші армії, як застосовувати Tomahawk. "Вони [ракети Tomahawk] дуже складні, тому єдиний спосіб вистрілити з "Томагавка" — це якщо ми вистрілимо в нього, а ми цього не зробимо", — пояснив президент США Дональд Трамп на зустрічі з генсеком НАТО Марком Рютте.

Контекст: Україна з вересня активно вела перемовини з Вашингтоном про Tomahawk Президент Зеленський зазначав, що Трамп не відмовляв йому на цей запит, але й не казав "так". За словами Трампа, Путіну під час їхньої телефонної розмови не сподобалася ідея, аби ці ракети постачали для України. Трамп також казав, що не хоче ескалації й перед остаточним рішенням хотів би дізнатися, для чого саме ці ракети будуть використані й куди їх скеровуватимуть.

США запровадили санкції проти "Роснафти" та "Лукойлу"

Міністерство фінансів США 22 жовтня офіційно оголосило про санкції проти великих російських нафтових компаній "Роснафта", "Лукойл" та їхніх дочірніх фірм (у списку — 34 фірми). Міністр фінансів Скотт Бессент закликав союзників США приєднатися до санкцій проти РФ і дотримуватися їх. США ухвалили таке рішення "у зв'язку з відсутністю серйозної прихильності Росії до мирного процесу". Трамп відповів журналістам, що "просто відчув, що це час" посилити обмеження проти РФ.

Контекст: раніше лідер більшості в Сенаті Джон Тун заявляв, що ухвалення законопроєкту про нові санкції проти Росії та її торгівельних партнерів у Сенаті США відклали. Рішення призупинили до майбутньої зустрічі Трампа й Путіна, яка на той момент все ще планувалася після зідзвону політиків.

У ЄС погодили 19-й пакет санкцій проти Росії

Країни Європейського Союзу досягли політичної згоди щодо 19-го пакета санкцій проти РФ. Це стало можливим після того, як остання держава-член, що мала застереження, погодилася їх зняти. Про це Суспільному повідомили у Данському президентстві Ради ЄС. У президентстві додали, що надійшло повідомлення від останньої держави-члена про зняття застережень. За інформацією Суспільного, йдеться про Словаччину.

Контекст: раніше премʼєр-міністр Словаччини Робер Фіцо заявляв, що погодився підтримати новий пакет обмежень. Словацький дипломат повідомив Суспільному, що Словаччина зняла свої застереження щодо санкцій, оскільки всі її вимоги (щодо CO2, ETS2 та високих цін на енергоносії) були додані до висновків Європейської Ради. А премʼєр-міністр Угорщини Віктор Орбан пропустить дискусію щодо України 23 жовтня на саміті лідерів ЄС і Фіцо представляти інтереси Будапешта.

Київ увечері 22 жовтня опинився під атакою дронів

Увечері 22 жовтня Київ атакували російські дрони. В Оболонському районі уламками пошкоджено житлову будівлю, у Подільському пошкодження на пʼяти локаціях, зокрема в дитсадку, а в Деснянському пошкоджень зазнав багатоквартирний будинок. Відомо про 4 постраждалих. Під удар потрапила синагога на Подолі.

Контекст: Росія також атакувала Київ в ніч на 22 жовтня. Удари були балістикою та дронами. Наслідки фіксують у шістьох районах Києва: Дарницький, Деснянський, Дніпровський, Голосіївський, Печерський та Солом'янський. Відомо про двох загиблих і 30 постраждалих. Тієї ночі РФ випустила по всій Україні 433 засоби повітряного нападу, з яких 28 ракет. ППО збила 349 цілей.