21 жовтня в Ірландії зібралися протестувальники біля будівлі, де живуть іноземці — шукачі притулку. Мітингарі зокрема в сутичках з поліцією кидалися пляшками та петардами, підпалили поліцейську автівку. Раніше в цьому районі висунули підозру іноземцю в сексуальному насильстві над неповнолітньою.

Про це повідомив в Х міністр юстиції Ірландії Джим О'Каллаган.

Він розповів, що біля готелю Citywest, який нині держава використовує як житло для шукачів міжнародного захисту, сталися масові заворушення. Сутички, за словами урядовця, заслуговують на засудження, а причетні будуть притягнуті до відповідальності.

Люди кидали в поліцейських каміння, феєрверки та підпалили поліцейський автомобіль. "Це неприпустимо і викличе рішучу реакцію з боку поліції", — додав О'Каллаган.

"Напади на поліцію не будуть терпітися. Мирні протести є основою нашої демократії. Насильству – ні. Немає виправдання для тих сцен, які ми бачили сьогодні ввечері", — зазначив він.

Очільник Мін'юсту також написав, що вдень один чоловік був заарештований і йому в суді оголошено звинувачення "у зв'язку з імовірним інцидентом". Як поінформували Джима О'Каллагана, в районі, де затримали чоловіка, немає загрози громадській безпеці.

Як пишуть Reuters та місцева газета Irish Times, ідеться про затримання поліцією 20-річного чоловіка та підозру йому в сексуальному насиллі над неповнолітньою дівчиною.

Лідер найбільшої опозиційної партії "Шінн Фейн" у парламенті повідомив, що нібито в березні 2025 року цього чоловіка ухвалили депортувати з Ірландії.

Протестувальники ввечері 21 жовтня зібралися в селі Саггарт на південному заході Дубліна. Люди проривали кордон поліції, кидали в правоохоронців цеглу, скляні пляшки та феєрверки. Всього зібралося, за різними підрахунками, від 500 до 1000 людей.

Після заворушень шістьох людей затримали. Одному офіцеру поліції з травмою ноги надали медичну допомогу.