Перейти до основного змісту
Армія Франції має бути готова до "шоку" з боку Росії через 3-4 роки – начальник Генштабу
ФРАНЦІЯЄВРОПАРОСІЯСВІТВІЙНА

Армія Франції має бути готова до "шоку" з боку Росії через 3-4 роки – начальник Генштабу

Юрій Свиридюк
Розмір шрифту

Начальник Генштабу Франції Фаб'єн Мандон, попередив, що Росія "може спокуситися продовжити війну на континенті". Він заявив, що французька армія має бути "готова до шоку" впродовж трьох-чотирьох років, що виправдовує зусилля країни з переозброєння.

Про це він заявив під час виступу перед Комітетом оборони Національних зборів, повідомляє видання Le Figaro.

"Перше завдання, яке я поставив перед збройними силами, — бути готовими до шоку через три-чотири роки, який буде своєрідним випробуванням... можливо, (чимось) більш жорстоким", — заявив генерал, який очолив Збройні сили 1 вересня.

За його словами, Росія "може спокуситися продовжити війну" в Європі, і це є "визначальним елементом" у підготовці, яку він проводить. Мандон вважає, що Москва має "сприйняття колективно слабкої Європи" і демонструє "розблокування застосування сили".

"Якщо він [Путін] відчуває, що ми не готові захищатися, я не бачу, що може його зупинити", — наголосив начальник Генштабу.

Видання зазначає, що цей аналіз перегукується з попередженнями німецьких спецслужб, які припускали, що Росія може бути готова до прямого військового конфлікту з НАТО до 2029 року.

Водночас генерал Мандон підкреслив, що європейці мають перевагу над Росією в економічному, демографічному та промисловому плані.

"Росія не може нас лякати, якщо ми хочемо захистити себе", – сказав він.

У зв'язку з цими загрозами, за словами генерала, збільшення військового бюджету є "фундаментальним". Раніше міністерка збройних сил Франції Катрін Вотрен повідомила, що оборонний бюджет країни у 2026 році планується збільшити до 57,1 мільярда євро, що становитиме 2,2% ВВП.

Топ дня
Вибір редакції
Дізнайтесь більше
На початок