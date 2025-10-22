Начальник Генштабу Франції Фаб'єн Мандон, попередив, що Росія "може спокуситися продовжити війну на континенті". Він заявив, що французька армія має бути "готова до шоку" впродовж трьох-чотирьох років, що виправдовує зусилля країни з переозброєння.

Про це він заявив під час виступу перед Комітетом оборони Національних зборів, повідомляє видання Le Figaro.

"Перше завдання, яке я поставив перед збройними силами, — бути готовими до шоку через три-чотири роки, який буде своєрідним випробуванням... можливо, (чимось) більш жорстоким", — заявив генерал, який очолив Збройні сили 1 вересня.

За його словами, Росія "може спокуситися продовжити війну" в Європі, і це є "визначальним елементом" у підготовці, яку він проводить. Мандон вважає, що Москва має "сприйняття колективно слабкої Європи" і демонструє "розблокування застосування сили".

"Якщо він [Путін] відчуває, що ми не готові захищатися, я не бачу, що може його зупинити", — наголосив начальник Генштабу.

Видання зазначає, що цей аналіз перегукується з попередженнями німецьких спецслужб, які припускали, що Росія може бути готова до прямого військового конфлікту з НАТО до 2029 року.

Водночас генерал Мандон підкреслив, що європейці мають перевагу над Росією в економічному, демографічному та промисловому плані.

"Росія не може нас лякати, якщо ми хочемо захистити себе", – сказав він.

У зв'язку з цими загрозами, за словами генерала, збільшення військового бюджету є "фундаментальним". Раніше міністерка збройних сил Франції Катрін Вотрен повідомила, що оборонний бюджет країни у 2026 році планується збільшити до 57,1 мільярда євро, що становитиме 2,2% ВВП.