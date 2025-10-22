Велика Британія призначила нового посла в Україні

Британський дипломат Ніл Кромптон призначений послом Великої Британії в Україні. Він замінив на цій посаді Мартіна Гарріса.

Про це повідомило посольство Великої Британії.

Кромптон приступить до виконання обов’язків у жовтні 2025 року. Раніше Ніл був послом у Королівстві Саудівська Аравія з 2020 по 2025 рік. До цього він був директором Директорату Близького Сходу та Північної Африки з 2015 по 2019 рік. Працювати почав у Міністерстві закордонних справ Великої Британії у 1995 році.

22 жовтня стало відомо, що посол Великої Британії Мартін Гарріс завершив дипломатичну місію в Україні.

"Для мене було честю служити послом Великої Британії в Україні. Я залишаю по собі міцну угоду про Сторічне партнерство, яка охоплює безліч напрямків — від бойових технологій до гуманітарних, енергетичних та проєктів економічного відновлення, а також шкільне партнерство", – написав він у Х.

Мартін Гарріс розпочав свою роботу на посаді посла Великої Британії в Україні 11 вересня 2023 року та пропрацював трохи більше двох років.