СБУ представила нове покоління морських безпілотних платформ Sea Baby

Служба безпеки України (СБУ) представила оновлене покоління морських безпілотних платформ Sea Baby, які вже брали участь у бойових операціях у Чорному морі. Зокрема їх застосували під час третього ураження Керченського мосту 3 червня 2025 року.

Про це повідомила пресслужба відомства.

За словами очільника СБУ Василя Малюка, нові Sea Baby ефективніші й суттєво посилили позиції України в морі. Він зазначив, що робота зі звільнення Чорного моря від флоту РФ триватиме, а противник "відчує на собі міць наших розробок".

Бригадний генерал військової контррозвідки СБУ Іван "Хантер" Лукашевич, розповів, що під час атаки на Керченський міст такі дрони доправляли вибухівку до визначених точок, що спричинило підрив опор споруди.

Нові модифікації морських дронів створені за кошти, які зібрали українці на фандрейзинговій платформі United24.

Під час демонстрації показали дві версії морських дронів: одна — з гіростабілізованою кулеметною установкою з автозахопленням і системою розпізнавання цілей, друга — з важким озброєнням, зокрема 10‑зарядною ракетною системою залпового вогню типу "Град".

Морські дрони "Sea Baby". СБУ

У розробці та виробництві брали участь українські фахівці Служби безпеки. За оприлюдненими даними, оновлені дрони долають відстані понад 1 500 кілометрів, можуть нести до 2 тисяч кілограмів вантажу, оснащені посиленими двигунами та сучасною навігацією.

У СБУ також нагадали, що, що активне використання Україною безекіпажних платформ змусило Росію передислокувати більшість своїх військових суден у бухту Новоросійська і дозволило розблокувати "зерновий коридор".

У серпні 2023 року голова СБУ Василь Малюк поінформував про створення морського надводного дрона Sea Baby. Виробництво цих безпілотників розташоване в Україні, але заводи під землею.

У ніч з 5 на 6 грудня 2024-го група морських дронів Sea Babу вступила в бій з російськими гелікоптерами, літаками та патрульними катерами "Раптор", які намагалися їх перехопити у Керченській бухті. На новітніх дронах були встановлені великокаліберні кулемети із балістичними програмами автоматичного наведення та автозахоплення цілей.