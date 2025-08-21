Перейти до основного змісту
Платформа United24 запустила мобільний застосунок: що відомо
Платформа United24 запустила мобільний застосунок: що відомо

Дмитро Михайлов
Український військовослужбовець
Військовослужбовець 429-го окремого полку безпілотних авіаційних систем "Ахіллес" готує FPV-дрон до польоту на позиції поблизу міста Куп'янськ, Харківська область, Україна, 23 червня 2025 року. REUTERS/Viacheslav Ratynskyi

Фандрейзингова платформа United24 запустила власний мобільний застосунок. Наразі за допомогою додатку можна підтримати пʼять підрозділів безпілотних систем ЗСУ.

Про це повідомила пресслужба United24.

Зазначається, що застосунок має інтерактивну стрічку з актуальними зборами й тепер українці та люди зі всього світу можуть задонантити, обравши певний підрозділ — "Ахіллес", "Рарог", "Птахи Мадяра", "Фенікс" і "К-2".

"Надсилайте слова підтримки та завдяки прозорій статистиці й регулярним оновленням стежте за впливом ваших внесків. Спостерігайте за життям підрозділів, що перебувають на передовій. Ексклюзивні фото й відео, особиста подяка, звіти з фронту та результати завершених зборів — усе в одному застосунку" — розповіли в United24.

Як повідомив міністр цифрової трансформації Михайло Федоров, у застосунку можна персоналізувати свій профіль. Зокрема обирати аватар та створити унікальний позивний.

"Додали гейміфікацію — цифрові аватари, позивні, рейтинги та нагороди за донати, щоб донори відчували себе частиною обраних підрозділів", — сказав він.

Застосунок United24 вже доступний для завантаження в App Store та Google Play.

Про платформу United24

17 травня 2022 року президент Володимир Зеленський підписав указ про підтримку ініціативи заснування національного бренду United24. Мета — об'єднання зусиль міжнародних партнерів щодо підтримки України в захисті незалежності, територіальної цілісності та суверенітету, а також у повоєнному відновленні.

Амбасадорами United24 стали футболіст Андрій Шевченко, актор Лієв Шрайбер, директор Balenciaga Демна Гвасалія, члени американського рок-гурту Imagine Dragons, боксер Олександр Усик, американський астронавт Скотт Келлі, українська тенісистка Еліна Світоліна, історик Тімоті Снайдер та інші.

У серпні 2022-го до платформи долучилися люди зі 110 країн світу, а загальна сума благодійних внесків перетнула позначку 6 мільярдів гривень.

Як повідомив очільник Мінцифри Михайло Федоров, станом на серпень 2025 року United24 вже зібрала понад 1,8 мільярда доларів.

