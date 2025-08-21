Платформа United24 запустила мобільний застосунок: що відомо

Фандрейзингова платформа United24 запустила власний мобільний застосунок. Наразі за допомогою додатку можна підтримати пʼять підрозділів безпілотних систем ЗСУ.

Про це повідомила пресслужба United24.

Зазначається, що застосунок має інтерактивну стрічку з актуальними зборами й тепер українці та люди зі всього світу можуть задонантити, обравши певний підрозділ — "Ахіллес", "Рарог", "Птахи Мадяра", "Фенікс" і "К-2".

"Надсилайте слова підтримки та завдяки прозорій статистиці й регулярним оновленням стежте за впливом ваших внесків. Спостерігайте за життям підрозділів, що перебувають на передовій. Ексклюзивні фото й відео, особиста подяка, звіти з фронту та результати завершених зборів — усе в одному застосунку" — розповіли в United24.

Як повідомив міністр цифрової трансформації Михайло Федоров, у застосунку можна персоналізувати свій профіль. Зокрема обирати аватар та створити унікальний позивний.

"Додали гейміфікацію — цифрові аватари, позивні, рейтинги та нагороди за донати, щоб донори відчували себе частиною обраних підрозділів", — сказав він.

Застосунок United24 вже доступний для завантаження в App Store та Google Play.

Про платформу United24

17 травня 2022 року президент Володимир Зеленський підписав указ про підтримку ініціативи заснування національного бренду United24. Мета — об'єднання зусиль міжнародних партнерів щодо підтримки України в захисті незалежності, територіальної цілісності та суверенітету, а також у повоєнному відновленні.

Амбасадорами United24 стали футболіст Андрій Шевченко, актор Лієв Шрайбер, директор Balenciaga Демна Гвасалія, члени американського рок-гурту Imagine Dragons, боксер Олександр Усик, американський астронавт Скотт Келлі, українська тенісистка Еліна Світоліна, історик Тімоті Снайдер та інші.

У серпні 2022-го до платформи долучилися люди зі 110 країн світу, а загальна сума благодійних внесків перетнула позначку 6 мільярдів гривень.

Як повідомив очільник Мінцифри Михайло Федоров, станом на серпень 2025 року United24 вже зібрала понад 1,8 мільярда доларів.