Спецпризначенці Центру спеціальних операцій "А" Служби безпеки України на тимчасово окупованих територіях знищили два легкомоторні російські літаки, які перехоплювали українські далекобійні дрони.

Про це повідомила пресслужба СБУ.

Там розповіли, що ці борти окупанти розмістили на аеродромах ТОТ та використовували їх для збиття українських далекобійних дронів, додавши, що продовжують бити по російських військових цілях "усіма доступними засобами".

Де саме на окупованих територіях розміщувались ці летовища — у Службі безпеки не сказали.