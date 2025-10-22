На фронті протягом минулої доби відбулось 167 бойових зіткнень. Найскладніша ситуація на кількох напрямках. За добу на війні в Україні армія РФ втратила 1050 військових. Загалом за даними Генштабу ЗСУ, від початку повномасштабного вторгнення Росія втратила близько 1133250 солдатів.

Про це йдеться у ранковому зведенні Генштабу ЗСУ 22 жовтня.

За уточненою інформацією, вчора противник завдав по населених пунктах України 2 ракетних та 63 авіаційних ударів, застосувавши 6 ракет та скинувши 148 керованих авіаційних бомб. Крім цього, здійснив 4110 обстрілів, зокрема 89 – із реактивних систем залпового вогню, та залучив для ураження 4488 дронів-камікадзе.

За минулу добу авіація, ракетні війська і артилерія Сил оборони уразили 5 районів зосередження особового складу, озброєння і військової техніки армії РФ.

Яка ситуація на фронті

На Північно-Слобожанському і Курському напрямках ЗСУ відбили 1 атаку російських військ. Також противник завдав 8 авіаційних ударів, застосувавши при цьому 21 керовану авіабомбу, та здійснив 160 обстрілів, зокрема 6 – із реактивних систем залпового вогню.

На Південно-Слобожанському напрямку армія РФ 13 разів намагалась прорвати оборонні рубежі Сил оборони поблизу Вовчанська, Вовчанських Хуторів, Строївки, Кам’янки, Западного та у бік Бологівки й Колодязного.

На Куп’янському напрямку вчора росіяни 9 разів атакували. ЗСУ відбивали штурмові дії противника в районах Степової Новоселівки, Піщаного, Зеленого Гаю, Нової Кругляківки та у бік Петропавлівки й Курилівки.

На Лиманському напрямку окупанти атакували 17 разів. Намагались вклинитися в оборону ЗСУ поблизу населених пунктів Греківка, Копанки, Карпівка, Середнє, Колодязі, Дерилове, Мирне та Новоселівка.

На Слов’янському напрямку підрозділи армії РФ 5 разів намагались просунутись вперед у районах Серебрянки, Новоселівки, Виїмки та Переїзного.

На Костянтинівському напрямку окупанти атакували 25 разів у районах населених пунктів Біла Гора, Олександро-Шультине, Щербинівка, Плещіївки, Русин Яр.

На Покровському напрямку Сили оборони зупинили 64 штурмових дії російських військ поблизу населених пунктів Никанорівка, Маяк, Сухецьке, Родинське, Червоний Лиман, Новоекономічне, Миколаївка, Промінь, Лисівка, Покровськ, Звірове, Котлине, Удачне, Молодецьке, Новомиколаївка, Котлярівка, Горіхове та Дачне.

На Олександрівському напрямку противник протягом минулого дня здійснив 11 атак в районах населених пунктів Іванівка, Філія, Вербове, Новогригорівка та Новомиколаївка.

На Гуляйпільському напрямку ЗСУ відбили 2 атаки окупантів поблизу Полтавки.

На Оріхівському напрямку росіяни 5 разів намагались наступати на позиції ЗСУ в районах Кам’янського, Степового та у бік Степногірська й Малої Токмачки.

На Краматорському й Придніпровському напрямках минулої доби армія РФ наступальних дій не проводила.

На Волинському та Поліському напрямках ознак формування наступальних угруповань російського війська не виявлено.

Загалом, минулої доби втрати російського війська склали 1050 солдатів. Також українські Сили оборони знешкодили 2 танки, 11 бойових броньованих машин, 12 артилерійських систем, 160 безпілотних літальних апаратів, 96 одиниць автомобільної та 1 одиницю спеціальної техніки окупантів.