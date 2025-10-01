Перехід ЗСУ на корпусну структуру завершений — Генштаб

Збройні сили України повністю перейшли на корпусну структуру. Усі новостворені корпуси вже виконують завдання у складі визначених угруповань.

Про це в інтерв’ю Укрінформу повідомив начальник Генерального штабу ЗСУ Андрій Гнатов.

За його словами, хоча залишаються питання щодо укомплектованості та підготовки, корпуси активно інтегруються у військову систему.

"Збройні сили постійно видозмінюються", — зазначив Гнатов.

Він зазначив, що Генштаб провів масштабну роботу з одночасної підготовки всіх десяти управлінь корпусів. До навчання залучали найбільш досвідчених військових та інструкторів країн-партнерів.

Начальник Генштабу також наголосив, що завдяки реформі не вдалося реалізувати плани росіян щодо швидкого наступу на Донеччині, Харківщині та Запоріжжі. Крім того, триває створення нових структур у складі ЗСУ — Штурмових військ та Кіберсил.