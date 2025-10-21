Вночі 21 жовтня у Росії на одному з перегонів залізничного сполучення "Псков — Санкт-Петербург", який використовується для логістики російським військом, відбувся підрив колій. Через це рух зупинено.

Про це Суспільному повідомили джерела в українській розвідці.

Співрозмовники кажуть, що внаслідок вибуху логістика та рух цими російськими залізничними шляхами зупинені, що негативним чином вплине на постачання армії РФ. Окрім цього, також сталося часткове загоряння рухомого складу вантажного потягу.

"Реагуючи на надзвичайну подію, на місце відразу вирушили спеціальні служби держави-агресорки. За вже сформованою традицією, мобільний інтернет в районі інциденту не працював", — додали джерела, не навівши деталей операції.

14 вересня у Ленінградській області РФ під укіс були відправлені два вантажні потяги, один з яких — із нафтопродуктами.

7 жовтня у цьому ж регіоні "невідомі партизани" на залізничному перегоні "Строганово — Мшинська" підірвали колію. У результаті потяг, який віз військовий вантаж, зійшов із рейок. Також було паралізовано рух інших поїздів.