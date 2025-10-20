Через нещодавню атаку українських безпілотників на Оренбурзький газовий завод у Росії, Казахстан скоротив видобуток на своєму Карачаганакському нафтогазоконденсатному родовищі на 25-30%.

Про це пише Reuters із посиланням на два джерела.

"Один із найбільших у світі газопереробних заводів в Оренбурзі, був змушений призупинити прийом газу з Казахстану після атаки", — повідомило Міністерство енергетики Казахстану.

Україна підтвердила удари по газовій електростанції в Оренбурзькій області, розташованій приблизно за 1700 кілометрів на схід від російського кордону, а також по нафтопереробному заводу в Самарській області.

Як пише видання, видобуток у Карачаганаку знизився до 25–28 тисяч метричних тонн зі звичайних 35–35,5 тисячі тонн на день. Торік родовище щодня виробляло близько 263 тисяч барелів нафти, яку експортують через Консорціум Каспійського трубопроводу, чорноморський термінал РФ та трубопровід "Дружба" до Німеччини.

Наразі точно невідомо, коли Оренбурзький завод, який контролює російська компанія "Газпром", відновить споживання газу з Карачаганаку.

Нагадаємо, 19 жовтня Сили оборони України атакували нафто- та газопереробний заводи, а також базу пально-мастильних матеріалів. Одним з об’єктів атаки став Оренбурзький газопереробний завод, який є одним із найбільших на території Росії. Він здатен переробляти до 45 мільярдів кубометрів природного газу та 6,2 мільйона тонн газового конденсату нафти на рік.

На підприємстві було уражено одну з установок переробки та очищення газу, а також на території зафіксовано вибухи та масштабну пожежу.